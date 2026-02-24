Relembre motivo da expulsão de Ana Paula Renault do BBB 16

Há dez anos, Ana Paula Renault era apontada como a favorita do Big Brother Brasil 16. Agora, no BBB 26 como veterana, a sister retomou o carinho do público, mas isso não tem impedido que o episódio responsável pela saída dela há anos seja relembrado com frequência nas redes sociais.

A personalidade de Ana, inclusive, tem sido semelhante à da primeira participação. Embates diretos, fortes posicionamentos e aliados fiéis também foram uma realidade em 2016.

Mas, se ela era favorita, o que fez a sister perder o prêmio? Relembre:

Tapas em oponente

Tudo mudou quando Ana Paula acabou aceitando as provocações do grupo com o qual rivalizava. No confinamento, a sister tinha o apoio de Ronan, Munik e Dona Geralda, mas tinha embates com Tamiel, Adélia, Juliana, Renan e Daniel.

Em algo semelhante ao deste ano, o grupo rival de Ana Paula criticava a postura mais combativa dela no jogo, alegando que a sister era tempestuosa demais.

Ao retornar de um paredão falso, escolhida pelo público, Ana voltou ainda mais certa das atitudes, o que incomodou os oponentes dentro da casa do Big Brother.

Os rivais, então, resolveram seguir uma linha específica: a de desestabilizar Ana Paula para vencer a sister de alguma forma. Tamiel propôs que Renan se aproximasse para induzir uma agressão e foi apoiado por Adélia.

No dia 5 de março, durante a festa 'Trem Expresso', a sister bebeu e Adélia jogou o líquido do próprio copo nela, o que acabou levando a uma reação de Ana. Entretanto, no momento da discussão, Renan resolveu segurar Adélia e acabou levando dois tapas de Ana no rosto.

Renan denunciou o ocorrido no confessionário, e o programa, conforme as regras, expulsou a jornalista da edição.