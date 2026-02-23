Diário do Nordeste
'Avenida Brasil' será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

Novela exibida originalmente em 2012 e já reprisada em 2019 volta às telas da Globo em março.

Redação
(Atualizado às 14:45)
As atrizes Adriana Esteves e Débora Falabella posam caracterizadas como Carminha e Nina em uma cozinha, com Carminha apontando para a câmera enquanto veste um avental branco. O cenário de fundo apresenta utensílios domésticos e um forno, capturando a rivalidade icônica das personagens em uma atmosfera cotidiana e expressiva.
Legenda: Adriana Esteves e Débora Falabella protagonizaram "Avenida Brasil" em 2012.
Foto: TV Globo / Divulgação.

A novela "Avenida Brasil", um dos novos clássicos da teledramaturgia brasileira, será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, a partir do dia 30 de março.

A reprise foi confirmada pela emissora na tarde desta segunda-feira (23) em um post no X (antigo Twitter). A trama irá substituir "A Rainha da Sucata".

Exibida originalmente em 2012, "Avenida Brasil" foi escrita por João Emanuel Carneiro e teve direção de Ricardo Waddington. O folhetim acompanha a história de vingança de Rita (Débora Falabella) contra a madrasta Carminha (Adriana Esteves).

Um dos principais sucessos recentes da dramaturgia da TV Globo, a novela já foi reprisada na faixa do Vale a Pena Ver de Novo entre o fim de 2019 e o início de 2020

O elenco principal de "Avenida Brasil" inclui nomes como Murilo Benício, Cauã Reymond, Marcello Novaes, José de Abreu, Eliane Giardini e Marcos Caruso.

"Avenida Brasil 2" tem previsão para 2027

A reexibição da novela de 2012 deve "aquecer" o público para a estreia da continuação da produção, prevista para janeiro de 2027.

A produção de "Avenida Brasil 2" foi confirmada pela atriz Eliane Giardini em um evento promovido em São Paulo em novembro do ano passado. 

A continuação seguirá com texto de João Emanuel Carneiro e direção de Ricardo Waddington.

