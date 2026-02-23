'Avenida Brasil' será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

A novela "Avenida Brasil", um dos novos clássicos da teledramaturgia brasileira, será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, a partir do dia 30 de março.

A reprise foi confirmada pela emissora na tarde desta segunda-feira (23) em um post no X (antigo Twitter). A trama irá substituir "A Rainha da Sucata".

ÍCONE! Avenida Brasil, aclamada pelo povo, dona de memes atemporais, tá voltando com tudo em março! 😍 😍 😍 Acompanhe juntinho comigo no #valeapenaverdenovo 📺 #AvenidaBrasil pic.twitter.com/dJ4CfGF12Z — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 23, 2026

Exibida originalmente em 2012, "Avenida Brasil" foi escrita por João Emanuel Carneiro e teve direção de Ricardo Waddington. O folhetim acompanha a história de vingança de Rita (Débora Falabella) contra a madrasta Carminha (Adriana Esteves).

Um dos principais sucessos recentes da dramaturgia da TV Globo, a novela já foi reprisada na faixa do Vale a Pena Ver de Novo entre o fim de 2019 e o início de 2020.

O elenco principal de "Avenida Brasil" inclui nomes como Murilo Benício, Cauã Reymond, Marcello Novaes, José de Abreu, Eliane Giardini e Marcos Caruso.

"Avenida Brasil 2" tem previsão para 2027

A reexibição da novela de 2012 deve "aquecer" o público para a estreia da continuação da produção, prevista para janeiro de 2027.

A produção de "Avenida Brasil 2" foi confirmada pela atriz Eliane Giardini em um evento promovido em São Paulo em novembro do ano passado.

A continuação seguirá com texto de João Emanuel Carneiro e direção de Ricardo Waddington.