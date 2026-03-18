BBB 26: Milena questiona atitude de Ana Paula após troca de cama; "Qual foi a sua?"
Jornalista disse que conversará com aliadas nesta quarta-feira (18).
O clima parece ter estremecido entre Ana Paula Renault e Milena, na madrugada desta quarta-feira (18), no BBB 26. A recreadora infantil ficou surpresa após jornalista mudar de cama e resolveu questionar a aliada.
"Qual foi a sua?", pergunta Milena. "Você tem que chegar e conversar comigo, não é trocar de cama, não", argumenta a mineira no Quarto Sonho da Eternidade.
Ana Paula explica, no entanto, que após Milena falar para a sister colocar suas coisas no baú de outra cama, ela se lembrou que agora possui outra cama para dormir. "Agora tem uma cama, a gente não precisa ficar apertada aí", explica a veterana.
Samira, que acompanha a conversa, chega afirmar que Ana Paula está brava. "Não [estou], vai lá, que amanhã a gente conversa", afirma a jornalista". "Ta sim, viu, tá bolada", rebate a atendente de bar.
Desabafo
Já no jardim, Milena desabafa com Samira sobre a situação e afirma que Ana Paula está criando uma barreira com ela. "Ela trocou de cama, mudou as coisas dela e não me falou nada", reflete.
Logo depois, a mineira diz ter sugerido que Ana Paula guardasse suas coisas em outro baú, mas não que mudasse de cama. "Já me acostumei com ela dormindo do meu lado", aponta Milena.