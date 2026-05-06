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Veja o que se sabe sobre cruzeiro com casos suspeitos de hantavírus

Navio está ancorado desde domingo (3) em Cabo Verde, na costa africana.

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(Atualizado às 08:15)
Mundo

O cruzeiro ancorado na costa de Cabo Verde partirá para as Ilhas Canárias assim que retirar três pessoas com suspeita de hantavírus, que serão transportadas para os Países Baixos, segundo informou a empresa turística holandesa Oceanwide Expeditions, nessa terça-feira (5).

O navio de bandeira holandesa, que partiu em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, com destino ao arquipélago de Cabo Verde, na África, está ancorado desde domingo (3) em frente a Praia, capital do país, atualmente com 88 passageiros e 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Os três casos de hantavírus suspeitos a bordo poderão desembarcar nas próximas horas, antes de serem levados de ambulância ao aeroporto, de onde serão evacuados.

Segundo a representante da OMS em Cabo Verde, Ann Lindstrand, os casos são de "dois membros da tripulação doentes com sintomas", mas cujo estado é "estável", e de uma pessoa que esteve em "contato próximo" com outra doente e "desenvolveu uma febre leve". 

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