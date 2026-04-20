Astronauta da Artemis II divulga vídeo gravado no celular em viagem à Lua
Reid Wiseman fez o registro do "pôr da Terra" a partir da Lua.
O astronauta Reid Wiseman compartilhou um vídeo, no último domingo (19), da Terra se pondo atrás da Lua. A gravação foi feita pelo celular durante a missão Artemis II, que realizou a primeira viagem tripulada da Nasa à Lua, após mais de 50 anos.
"Apenas uma chance nesta vida...", escreveu, sem esconder o deslumbramento. "Como assistir ao pôr do sol na praia do assento mais estrangeiro no cosmos, não consegui resistir a um vídeo de celular do pôr da Terra".
Wiseman comenta que, no vídeo, é possível ouvir o obturador na Nikon enquanto Christina H Koch realiza as capturas das "fotos excepcionais do pôr da Terra através da lente de 400mm".
Victor Glover estava ao lado de Jeremy R. Hansen assistindo à cena na janela 3.
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"Eu mal conseguia ver a Lua através da janela da escotilha de acoplamento, mas o iPhone era do tamanho perfeito para capturar a vista... isso é sem corte, sem edição com zoom de 8x, que é bastante comparável à visão do olho humano. Aproveite", afirmou.