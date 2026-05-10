Colegas de trabalho com a mesma tatuagem descobrem que são irmãs

Duas mulheres dominicanas que moram nos Estados Unidos descobriram, anos depois de se tornarem amigas, que são irmãs biológicas.

Cassandra Madison e Julia Tinetti se conheceram enquanto trabalhavam em um bar e confirmaram o parentesco após uma série de coincidências e testes genéticos.

Elas nasceram na República Dominicana e foram adotadas por famílias americanas. Durante a infância, as amigas não se conheciam, mas cresceram em cidades próximas, no estado de Connecticut.

A história delas foi contada em um episódio do programa Outlook, do BBC World Service.

Ao se conhecerem, Julia percebeu que Cassandra tinha uma bandeira dominicana tatuada no braço, o mesmo símbolo que ela havia gravado nas costas.

Em meio às conversas, as amigas descobriram que, além de terem nascido no mesmo país, ambas eram adotadas.

As coincidências fizeram as amigas brincarem com um possível parentesco. Porém, apesar das semelhanças, os documentos de adoção não indicavam relação familiar.

Os registros apontavam locais de nascimento distintos e nomes diferentes para as mães biológicas.

Busca pela família biológica

Com o tempo, as amigas seguiram caminhos diferentes e mudaram de cidade, mas mantiveram contato.

Anos depois de ter tentado, sem sucesso, encontrar a família biológica pela primeira vez, Cassandra Madison deu início a uma nova busca após receber um kit de teste genético.

O exame a ajudou a localizar parentes e o pai biológico, na República Dominicana. Foi então que ela viajou para conhecer os familiares pessoalmente.

Durante o processo de descobertas, Cassandra soube que a mãe biológica havia morrido em 2015 e ouviu relatos sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pela família na época em que ela nasceu, o que teria motivado a adoção.

Legenda: Cassandra Madison viajou para conhecer o pai biológico e outros familiares na República Dominicana. Foto: Reprodução/BBC.

Reviravolta

Após a viagem, a história de Cassandra ganhou um rumo ainda mais inesperado quando uma um mulher chamada Molly a procurou levantando a hipótese de as duas serem irmãs.

Molly havia sido melhor amiga de infância de Julia, e os pais delas haviam viajado juntos dos EUA para a República Dominicana para adotar as filhas.

A suspeita de Molly se dava porque ela e Cassandra tinham o mesmo nome de mãe nas certidões de nascimento.

Elas fizeram testes de DNA, mas a conclusão foi de que elas não eram irmãs, apenas primas distantes, e que o nome na certidão estava errado.

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Descartada essa hipótese, Molly insistiu que uma foto da mãe biológica de Cassandra parecia com Julia e que, na realidade, as amigas seriam irmãs.

Com mais essa suspeita, novos testes de DNA foram feitos e confirmaram o vínculo biológico.

As irmãs viajaram juntas à República Dominicana e, segundo a BBC, foram recebidas no aeroporto pelo pai e outros parentes.