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Documentos sobre OVNIs: EUA divulgam relato de astronauta da Apollo 12 que viu flashes no espaço

Registros da missão tripulada à Lua alegaram "Fenômenos Anômalos Não Identificados".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Área arenosa com ondulações, semelhante a dunas, sob fundo escuro. No canto superior direito, há formas geométricas delineadas em amarelo sobre a imagem.
Legenda: Objetos Não Identificados vistos pelos astronautas não significam, necessariamente, vida extraterrestre.
Foto: Divulgação/Nasa/Departamento de Guerra dos EUA.

Astronautas da missão Apollo 12, de 1969 e segunda tripulada dos EUA a pousar na lua, relataram alguns "Fenômenos Anômalos Não Identificados" que foram observados na época. Fotos e relatos dos tripulantes foram divulgados pelo governo Trump na última sexta-feira (8).

Segundo o piloto Alan Bean, que utilizou um telescópio a bordo da aeronave, partículas e flashes de luz foram avistados "navegando pelo espaço" e "escapando da Lua".

Por conta disso, os arquivos dos relatos foram incluídos como parte dos documentos federais dos EUA sobre objetos voadores não identificados (OVNIs) e "vida extraterrestre". Todos estão sob posse do Departamento de Guerra norte-americano.

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Já os astronautas a Apollo 17, sexta e última tripulada do Projeto Apollo, realizada em 1972, registraram  "Fenômenos Anômalos Não Identificados" em três momentos da missão.

O piloto Ronald Evans, por exemplo, disse ter visto "partículas ou fragmentos muito brilhantes" flutuando próximos à espaçonave durante a manobra.

Os OVNIs ou os "Fenômenos Anômalos Não Identificados", entretanto, não estão necessariamente ligados à indicação de presença de vida extraterreste. A nomenclatura explica, neste caso, que não há, ao menos até o momento, uma explicação para o fenômeno ou avistamento.

Objetos de estudo da Nasa

Outro fenômeno, desta vez citado pelo comandante Eugene Cernan, apontou a observação de "alguns conjuntos de rastros luminosos", assim como uma luz intensa e "imponente" piscando entre  olhos. Ele comparou a intensidade da luz a um farol de trem.

Em um site, divulgado oficialmente pelo governo Trump, os relatos foram descritos como "casos não resolvidos, o que significa que o governo não é capaz de determinar de forma definitiva a natureza dos fenômenos observados".

Imagem da superfície lunar com solo irregular e horizonte claro. No céu escuro acima, cinco áreas destacadas por contornos amarelos, identificadas como “Área 1” a “Área 5”, mostram pequenos pontos ou formas claras ampliadas em quadros.
Legenda: Site divulgado pelo governo Trump reúne registros dos fenômenos citados em diversas missões dos EUA.
Foto: Divulgação/Nasa/Departamento de Guerra dos EUA.

"O Departamento de Guerra incentiva a aplicação de análises, informações e expertise do setor privado, e continuará a produzir relatórios separados sobre casos de UAP resolvidos", continuou o pronunciamento divulgado junto ao portal.

A publicação dos relatos e registros não foi sem motivo. Em fevereiro deste ano, o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou a publicação de documentos federais sobre vida alienígena, enquanto o governo definiu a iniciativa como uma espécie de "transparência sem precedentes".

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