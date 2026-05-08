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Governo Trump divulga arquivos sobre supostos OVNIs e alienígenas

Em fevereiro, o presidente dos Estados Unidos ordenou que os documentos federais sobre o tema fossem publicados.

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Imagem de um suposto OVNI para matéria sobre governo trump ter divulgado arquivos de alienígenas.
Legenda: Montagem para retratar avistamento de OVNI por testemunha em setembro de 2023. O elemento metálico foi inserido em edição posterior sobre foto de descampado tirada pelo FBI.
Foto: Divulgação/Departamento de Guerra dos EUA.

O Governo dos Estados Unidos divulgou, nesta sexta-feira (8), uma série de documentos secretos sobre OVNIs e supostos avistamentos de alienígenas. Mais de 160 documentos, alguns da década de 1940, foram publicados em uma seção do site do Pentágono. As informações foram coletadas pelo FBI, pelo Departamento de Estado e da Nasa e pelo próprio Departamento de Defesa.

"Estes arquivos, que permaneceram ocultos, alimentaram durante muito tempo uma especulação justificada, e chegou a hora do povo americano ver com seus próprios olhos", declarou o secretário de Defesa, Pete Hegseth, em um comunicado.

Após divulgação, Trump comemorou a decisão nas redes sociais. "Embora as administrações anteriores tenham falhado em ser transparentes sobre este tema, com estes novos documentos as pessoas poderão decidir por si próprias", escreveu na Truth Social.

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Sobre os registros

Um dos registros, de dezembro de 1947, contém uma série de relatos sobre "discos voadores". Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores".

Outro documento de 2023 reporta que três agentes especiais federais descreveram, cada um separadamente, ter visto no céu órbitas alaranjadas que emitiam órbitas vermelhas menores.

Imagem de objeto voador não identificado avistado por militar dos EUA, para matéria sobre trump divulga arquivos sobre o tema.
Legenda: Frame de vídeo que mostra objeto voador não identificado registrado por militares estadunidenses no Oriente Médio em 2022.
Foto: Divulgação/Departamento de Guerra dos EUA.

Mais dois agentes afirmaram ter presenciado "uma órbita laranja brilhante que pousava perto de um pico rochoso". O relato inclui uma ilustração de um círculo vermelho e laranja com uma faixa amarela em sua parte inferior. O fenômeno foi descrito como "semelhante ao Olho de Sauron de O Senhor dos Anéis, exceto por não ter pupila".

"A credibilidade de quem relata e a possível natureza anômala dos próprios eventos se combinam para fazer deste relatório um dos mais convincentes entre os materiais atuais da AARO", diz a descrição do arquivo, em referência ao Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios do Pentágono (AARO).

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos refere-se oficialmente aos objetos voadores não identificados (OVNIs) como "fenômenos anômalos não identificados".

Trump pediu divulgação dos arquivos

Em fevereiro, Donald Trump pediu que as agências federais estadunidenses começassem a identificar e publicar os arquivos relacionados a OVNIs e extraterrestres devido ao grande interesse que despertam. Na época, Trump ainda criticou Barack Obama por supostamente ter divulgado "informações sigilosas" sobre extraterrestres.

Isso porque Obama, dias antes, havia comentado em um podcast sobre a existência de vida fora da Terra. "Eles são reais, mas eu não os vi e eles não estão guardados na Área 51", disse o ex-presidente, em referência à instalação militar ultrassecreta dos Estados Unidos em Nevada, sobre a qual se desenvolveram inúmeras teorias da conspiração sobre OVNIs.

O interesse sobre este tema foi reavivado nos últimos anos, período no qual o governo dos Estados Unidos investigou relatórios de aeronaves aparentemente sobrenaturais, em meio às preocupações de que adversários pudessem estar testando tecnologias muito avançadas.

Em março de 2024, o Pentágono publicou um relatório no qual afirmava não ter provas de que os "fenômenos anômalos não identificados" fossem tecnologia alienígena.

Muitos avistamentos suspeitos relatados na época acabaram sendo revelados apenas como balões meteorológicos, aviões espiões, satélites e outras atividades normais.

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