Ex-agente de Inteligência dos EUA relata que Pentágono guarda restos de espaçonaves alienígenas

Uma audiência no Capitólio dos Estados Unidos (EUA) foi realizada, nesta quarta-feira (26), para tratar sobre objetos voadores não identificados (óvnis). No encontro, três membros do subcomitê de Segurança Interna, Fronteiras e Relações Exteriores do Comitê de Supervisão da Câmara prestaram depoimento. Conforme o GLOBO, declararam que o Pentágono guarda restos de espaçonaves alienígenas.

A informação foi dada pelo ex-oficial de inteligência da Força Aérea, David Grusch. Ele ainda detalhou que materiais biológicos não-humanos foram retirados de "nave alienígena".

"Não humano, e essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto sobre o programa com quem conversei", disse Grusch, "delator" da ocultação de naves por parte do governo.

Na audiência, também prestaram depoimento o Comandante da Marinha aposentado, David Fravor; e o ex-piloto da Marinha, Ryan Graves.

Transparência sobre o assunto

O evento buscou estimular o Pentágono a ser mais transparente sobre o tema. O congressista republicano Tim Burchett, do Tennessee, afirmou que "não podemos confiar em um governo que não confia em seus cidadãos".

As testemunhas narraram os encontros com os óvnis. O ex-piloto Graves desabafou: "enquanto falamos, nosso céu está cheio de óvnis, cuja existência é subnotificada. Os avistamentos não são raros, nem isolados. Eles são a rotina. O estigma de óvnis é real e representa um poderoso desafio para a segurança nacional".