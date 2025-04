Túmulo do papa Francisco é aberto para visitas públicas; veja imagens

O túmulo do papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril, foi aberto oficialmente à visitação pública na manhã deste domingo (27). Segundo a imprensa do Vaticano, mais de 10 mil pessoas fizeram fila para acessar o local.

Francisco foi enterrado no sábado (26), na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, por decisão do próprio pontífice. Ele foi o primeiro papa a ser enterrado fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

Ligado ao culto de Nossa Senhora, o argentino costumava rezar neste templo, antes e depois de cada viagem - e muitas vezes sem aviso, surpreendendo os fiéis presentes nos bancos.

A peruana Tatiana Alva, de 49 anos, residente no Canadá, não conseguiu conter as lágrimas ao ver o túmulo. "Foi uma figura muito importante pela mensagem que tentava transmitir, por sua dedicação aos pobres, aos abandonados, aos esquecidos", declarou.

"Eu gostaria de tê-lo visto pessoalmente, mas isso também foi especial. Estou feliz por estar perto dele, um papa que ajudou a todos", complementou Julia Graf, uma adolescente da Áustria de 13 anos.

Legenda: Filas extensas foram formadas fora da Basílica de Santa Maria Maior Foto: Jeff Pachoud/AFP

Como é o túmulo do papa Francisco?

O túmulo do 266º papa da Igreja Católica reflete a imagem de simplicidade que ele desejou repassar em vida. Fica numa lateral do templo do século V, local de uma antiga estante para castiçais e entre dois confessionários.

Seu nome de papa em latim, "Franciscus", é a única inscrição na lápide de mármore, que vem da região de seus avós, na Itália. Uma réplica da cruz do "Bom Pastor", que ele usava no peito, completa o conjunto fúnebre.

Sete papas já foram enterrados em Santa Maria Maior. O último deles foi Clemente IX, em 1669. Outras personalidades, como o arquiteto Bernini, escultor da colunata da Praça de São Pedro, também descansam no local.

O adeus ao papa Francisco reuniu cerca de 400 mil pessoas nas ruas de Roma e no Vaticano. A cerimônia de exéquias teve a presença de líderes de governo e de Estado de vários países, incluindo Brasil, Argentina, Estados Unidos e Ucrânia.