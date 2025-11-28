Veja antes e depois e outras imagens do incêndio em Hong Kong

As últimas informações sobre o incêndio mais letal da história recente de Hong Kong dão conta de mais de 120 mortos. Para se ter ideia da extensão do dano, imagens de satélite cedidas à AFP pela Vantor mostram o antes e o depois do complexo residencial Wang Fuk Court. O conjunto tem mais de 1.800 moradores. Conforme as autoridades ainda há mais de 100 pessoas desaparecidas, o que pode aumentar os óbitos.