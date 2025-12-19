Diário do Nordeste
Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos

Suspeito também morreu durante a ocorrência.

Escrito por
e
(Atualizado às 23:52)
Mundo

Um ataque com faca no metrô de Taipei, em Taiwan, deixou pelo menos quatro pessoas mortas e cinco feridas nesta sexta-feira (19). Conforme o chefe do Corpo de Bombeiros da capital taiwanesa, o suspeito também morreu. O homem de 27 anos usava uma máscara e lançou "cinco ou seis coquetéis molotov, ou granadas de fumaça" na estação de metrô. O primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai, afirmou que os ataques na estação principal de Taipei e na estação Zhongshan foram "um ato deliberado", embora a motivação não esteja clara de imediato. Já o prefeito de Taipei, Chiang Wan-an, disse à imprensa que o suposto agressor, procurado por se recusar a prestar o serviço militar, aparentemente "cometeu suicídio pulando de um prédio para escapar da prisão".

 

Redação e AFP
Há 1 hora
