Vírus Nipah: Restrições de viagens à Índia não são necessárias, afirma OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, nesta sexta-feira (30), que não há necessidade de restringir viagens ou comércio à Índia. A declaração foi fornecida à agência de notícias Reuters, após o país registrar infecções do vírus Nipah em dois profissionais da saúde.

Até o momento, mais de 100 pessoas estão em quarentena na região.

De acordo com o órgão, apesar dos dois casos confirmados no país, os riscos de propagação do vírus são baixos. Ainda não há provas, segundo a OMS, de um aumento na transmissão da doença pelo contato direto entre humanos.

Apesar de dispensar protocolos de restrição, a organização classifica o Nipah como circunstância prioritária e afirma que ele tem a capacidade de causar uma epidemia na região. A situação é um alerta, também, por não haver vacina preventiva ou remédio eficaz na cura.

O que é e quais são os sintomas do vírus Nipah?

O vírus Nipah é responsável por causar uma doença rara, grave e altamente letal, e se concentra em países asiáticos. Há três maneiras de contágio:

De animais para humanos (contágio zoonótico);

Ingestão de alimento contaminado com secreções de um animal que carregue o vírus;

Contato direto com outro ser humano infectado.

Os sintomas podem aparecer após o período de incubação do vírus, que está estimado em torno de 4 a 14 dias. Entretanto, há casos registrados que marcam 45 dias de habitação do Nipah no corpo.

Além de sinais característicos de uma gripe ou resfriado comum, como dor de cabeça e de garganta, tontura, náuseas e febre alta, os sintomas também podem chegar ao sistema nervoso central do enfermo. Ou seja, um paciente pode ter:

Alteração do nível de consciência;

Convulsão;

Dores no corpo e nos músculos;

Dificuldade para respirar ou sintomas respiratórios graves;

Quadros de pneumonia.

Apesar dos riscos de coma ou morte em caso de progressão da doença, não há estimativa para que ela chegue ao solo brasileiro. Especialistas espalhados ao redor do mundo afirmam que o Nipah deve permanecer restrito a países asiáticos, como Índia, Indonésia e Malásia.