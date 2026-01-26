Índia entra em alerta após confirmar cinco casos do vírus letal Nipah; veja riscos

A Índia declarou estado de alerta após a confirmação de cinco casos do vírus letal Nipah no estado de Bengala Ocidental. Médicos e enfermeiros teriam sido infectados, enquanto 100 pessoas foram orientadas a fazer quarentena na capital do estado, Calcutá.

O vírus Nipah é conhecido por se manifestar de diferentes formas, seja por meio de doenças respiratórias até encefalites fatais. Ele circula principalmente entre morcegos do gênero Pteropus, que se alimentam de frutas.

Quais os sintomas do vírus Nipah?

Os sintomas da infecção pelo vírus Nipah estão geralmente associadas a febre, dores de cabeça, mialgia, vômitos e dor de garganta. Além disso, podem surgir em seguida sintomas como tonturas, sonolência, consciência alterada e sinais neurológicos.

Estudos médicos apontam ainda a possibilidade de uma pneumonia atípica entre os infectados, enquanto a encefalite e as convulsões ocorrem nos casos mais grave, podendo até mesmo progredir para um coma.

A taxa de letalidade do vírus Nipah é estimada em 40% a 75% dos casos, com um período de incubação que pode ser de 4 a 14 dias. Ainda assim, um período de 45 dias também já foi relatado.

Até então, não existem medicamentos ou vacinas específicos para a infecção do vírus Nipah. O tratamento consiste em cuidados de suporte para respiração e complicações neurológicas.

Esse, inclusive, não é o primeiro surto registrado na Índia, que já relatou situação semelhante em 2001. Na época, 75% dos casos ocorreram entre funcionários e visitantes de um hospital.

Qual a origem do vírus Nipah?

O reconhecimento do vírus Nipah foi realizado pela primeira vez em 1999. Na época, o surto ocorreu entre fazendeiros de porcos na Malásia e, desde então, eles têm ocorrido em menor escala em Bangladesh, Índia, Malásia, Filipinas e Singapura.

Os morcegos hospedeiros já foram identificados em toda a Ásia e no Pacífico Sul.