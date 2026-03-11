Polícia divulga nova imagem de psicóloga cearense antes de entrada em barco

Uma nova imagem da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida no Reino Unido desde o último dia 3 de março, foi divulgada pela Polícia de Essex nesta quarta-feira (11). O registro surge com a confirmação de que a brasileira retirou uma embarcação do local de ancoragem em Brightlingsea e teria navegado, sozinha, pela costa da cidade.

A atualização sobre o caso foi realizada após a divulgação de novas gravações de uma propriedade da região. Nelas, segundo a polícia, é possível visualizar Vitória circulando entre as embarcações por volta das 0h16, cenário que casa com a confirmação de que um barco foi retirado do local ainda nas primeiras horas do dia 4 de março.

"Sabemos que o barco foi encontrado à deriva na água, próximo a Bradwell-on-Sea, e posteriormente devolvido a Brightlingsea. Ele é objeto de uma investigação policial", confirmou a Polícia de Essex por meio de pronunciamento oficial.

Agora, com as novas imagens, as buscas por Vitória se expandiram de Brightlingsea, onde estavam concentradas até então, para o rio Blackwater, a península de Dengie, os litorais do rio Crouch e até a ilha de Mersea.

Conforme as atualizações, a bolsa de Vitória, encontrada ainda na segunda-feira (9), na Copperas Road, foi localizada nas proximidades de onde o barco foi desatracado.

Legenda: Imagem mostra Vitória Barreto no porto de Brightlingsea antes de barco ter sido desatracado. Foto: Reprodução/Polícia de Essex.

As buscas, no entanto, só devem ser retomadas pelas forças policiais na manhã de quinta-feira (12).

"Eu pediria a qualquer pessoa que tenha imagens de CCTV da área do porto e das quais ainda não tenhamos conhecimento que, por favor, as verifique e nos informe. Da mesma forma, aos proprietários de barcos atracados em Brightlingsea, por favor, verifiquem suas embarcações. Há algo lá que não deveria estar? Há algo que leve vocês a acreditar que alguém esteve em seu barco? Por favor, entrem em contato", disse a detetive Anna Granger.

Psicóloga teria utilizado barco para se locomover

A amiga Vitória revelou, em entrevista à jornalista Partícia Nielsen nesta quarta (11), que a psicóloga teria utilizado um barco para se locomover e deixar da cidade.

"A imagem detectou, em uma das câmeras da região, que 12 minutos depois da última imagem dela ao lado de um barco, que ela pegou esse barco e saiu remando", explicou Liliane, também psicóloga e professora na Universidade de Essex.

Na mesma entrevista, Liliane relatou a preocupação com a locomoção de Vitória. Ela conta que "a maré estava alta e a corrente estava forte", o que reforça a importância de novas notícias sobre a cearense.

O que se sabe sobre o desaparecimento

Vitória Figueiredo Barreto, 30, é cearense e psicóloga. Ela deixou o Brasil em janeiro deste ano com destino ao Marrocos, na África, e seguiu para o Reino Unido no mês seguinte.

Ao chegar em Londres, ficou, primeiro, na casa de outro amigo, mas seguiu para a casa da amiga Liliane um mês depois, localizada em Southend-on-Sea.

Por lá, Vitória viajou pela primeira vez para Colchester com o objetivo de conhecer a Universidade de Essex, onde a amiga trabalha como professora universitária.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Liliane contou que o primeiro dia na cidade foi "tranquilo". Vitória passou a manhã e a tarde na biblioteca da instituição, almoçou com a amiga e, no fim do dia, retornou à cidade onde estavam hospedadas. No entanto, no segundo dia de viagem à Universidade de Essex, a cearense almoçou com Liliane, mas não retornou para casa com a amiga.

"As câmeras da universidade mostraram que, na verdade, ela foi pegar um ônibus. Quando percebi que ela não tinha aparecido, procurei por três horas na universidade. Andei por todos os andares e nada dela. Os seguranças também não viram nada", lamentou Liliane.

Nas buscas pela brasileira, a Polícia e a família dela encontraram uma bolsa branca que ela carregava a tiracolo com a inscrição "people over profit" ("pessoas acima do lucro", em tradução livre do inglês). O item foi achado próximo à Copperas Road, em Brightlingsea, por um morador da região, na tarde dessa segunda-feira (9).

O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. Família e amigos dão atualizações sobre o paradeiro de Vitória na página "@ondeestavitoria", no Instagram.

Veja vídeo divulgado pela Polícia sobre a psicóloga cearense