Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciam gravidez: 'Maior sonho'

Em vídeo no Instagram, a cantora cearense Mari Fernandez e a influenciadora pernambucana Júlia Ribeiro anunciaram que estão aguardando a chegada do primeiro filho. Nesta quinta-feira (11), elas compartilharam o texto: “Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho”.

Em entrevista ao jornal O Globo, Júlia informou que ela está no terceiro mês da gestação. As duas mantêm relacionamento desde 2022 e costumam compartilhar momentos da rotina com seguidores nas redes sociais.

Veja vídeo de anúncio de gravidez:

A influenciadora afirmou que a maternidade sempre foi um desejo pessoal e que o plano de ampliar a família foi amadurecido ao longo da relação.

Maternidade compartilhada

Para a concepção do bebê, o casal utilizou o método ROPA — sigla para recepção de ovócito da parceira. A técnica consiste na fertilização do óvulo de uma das mulheres em laboratório, com posterior implantação do embrião no útero da outra, permitindo que ambas participem biologicamente da gestação.

No início da gravidez, a influenciadora relatou que ainda está se adaptando às mudanças físicas e emocionais do período. Segundo ela, já é possível perceber alterações no corpo, como maior sensibilidade nos seios e mudanças na região do quadril.

Júlia afirmou ainda que o casal aguarda agora a realização do chá revelação para descobrir o sexo do bebê e iniciar os preparativos para a chegada da criança. “Estamos muito felizes com essa notícia. É um sentimento difícil até de explicar”, declarou.