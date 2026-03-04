Cantor de forró capotou carro três vezes após veículo aquaplanar; entenda

O cantor cearense de forró Aduílio Mendes capotou o carro três vezes após o veículo aquaplanar em um trecho da BR-101, na noite de quarta-feira (4), durante viagem entre João Pessoa (PB) e Natal (RN). O acidente ocorreu próximo à cidade de Parnamirim (RN), onde o artista perdeu o controle da direção ao encontrar grande volume de água acumulada na pista.

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste —, a esposa do cantor, a jornalista Renata Maia, informou que Aduílio machucou o ombro e ela teve ferimentos em uma das mãos. Apesar dos ferimentos, o casal passa bem.

O capotamento ocorreu quando o artista seguia para um aniversário em Natal e, posteriormente, viajaria para Fortaleza (CE). O veículo ficou bastante danificado após os capotamentos.

Artista detalha acidente

No fim da tarde desta quinta-feira (5), o cantor apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar o que aconteceu. Em vídeo publicado no Instagram, Aduílio relatou que enfrentava forte chuva quando o carro perdeu a aderência com o asfalto.

“Eu vinha de João Pessoa para Natal e de Natal viria para Fortaleza. A gente deu de cara com muita água na pista, muita água mesmo, acima do joelho. O carro aquaplanou e perdeu o controle da direção”, afirmou.

A aquaplanagem ocorre quando há grande quantidade de água na pista e os pneus do veículo perdem contato com o asfalto, passando a deslizar sobre a lâmina d’água. Nessas condições, o motorista perde a capacidade de controlar a direção ou frear o veículo, aumentando o risco de acidentes, principalmente em períodos de chuva intensa.

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a seguradora do artista foram acionadas para atender a ocorrência. Apesar do susto e dos danos no veículo, o cantor e a esposa não sofreram ferimentos graves.