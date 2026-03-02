Sambista Adriana Araújo morre aos 49 anos, em Belo Horizonte

Adriana Araújo, 49, morreu na tarde desta segunda-feira (2), em Belo Horizonte, após sofrer um aneurisma cerebral. Mais cedo, a equipe da sambista anunciou que ela desmaiou e foi encaminhada ao hospital Odilon Behrens, onde foi constatado o problema que provocou uma hemorragia de grande extensão no local.

Desde então, a artista estava em coma, entubada e sob cuidados intensivos. Os médicos haviam informado à família que o quadro era gravíssimo e considerado irreversível, mas os mais próximos ainda nutriam esperança de melhora.

"Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor. O samba sentirá profundamente sua ausência, mas não apenas ele. Sentirão falta todos que um dia receberam seu carinho, sua escuta atenta e seu caloroso abraço", escreveu a equipe dela nas redes sociais.

O comunicado pediu, ainda, orações e boas energias para o filho da cantora, Daniel, e para o marido dela, Evaldo.

Quem era Adriana Araújo?

Tida como uma das principais intérpretes do samba em Belo Horizonte, Adriana nasceu em 1976, na comunidade Pedreira Prado Lopes, considerada uma das mais antigas e populosas favelas da capital de Minas Gerais e tradicionalmente associada à origem do samba na cidade.

A formação da artista teve início em oficinas gratuitas de dança afro na própria comunidade. Ela também participou de oficinas de teatro e estudou técnica vocal.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, mais cedo, o jornalista cultural Márcio Costa — criador do perfil "Viver com Música" no Instagram — destacou que Adriana "se tornou símbolo de representatividade em Belo Horizonte e em Minas, e seu trabalho inspira muitas outras mulheres a terem voz no samba".