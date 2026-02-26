Ivete Sangalo recebe alta médica após ser hospitalizada: 'Estou ótima'

A cantora Ivete Sangalo recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (26), após ser internada no Hospital Aliança Star, em Salvador. A artista havia dado entrada na unidade na quarta-feira (25), após passar mal, desmaiar e sofrer ferimentos no rosto.

O anúncio foi feito pela própria cantora nas redes sociais. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Ivete apareceu dentro de um carro, ao lado da irmã, Cynthia Sangalo, e mostrou os curativos no rosto. “Gente, eu estou ótima. Estou maravilhosa”, afirmou.

A artista também agradeceu as mensagens de apoio enviadas por amigos e fãs. “Passando aqui pra deixar um beijo a todos os meus amigos que me mandaram muitas mensagens. Os meus fãs sabem que a mamãe tá bem quando a mamãe vem falar”.

Cantora desmaiou e assustou fãs

Ivete havia preocupado seguidores ao surgir nas redes sociais com um olho roxo e um corte acima da sobrancelha. Nos vídeos, ela detalhou o que ocorreu antes da internação.

“Passando aqui para tranquilizar todo mundo. Essa noite eu tive uma diarreia, provavelmente uma virose que peguei, tive uma diarreia muito intensa, uma dor de cabeça muito forte. Passei a noite indo ao banheiro”, explicou.

Segundo a cantora, o mal-estar resultou em desidratação e na perda de consciência. “Acho que desidratei por conta da diarreia, desmaiei e cai no chão com tudo, inclusive, tive um cortezinho aqui e um cortezinho aqui”, relatou.

Ivete afirmou ainda que recebeu atendimento médico adequado durante a internação. “Quero assegurar que estou sendo bem assistida, médicos super competentes. Estou bem e vou ficar maravilhosa”.