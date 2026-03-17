São José: veja o que abre e fecha no dia 19 de março em Fortaleza
A data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.
O feriado do Dia de São José é celebrado em Fortaleza na próxima quinta-feira (19). Para a fé católica, José é pai de Jesus, companheiro de Maria, e padroeiro dos trabalhadores, das famílias e da Igreja.
Em razão da data, alguns serviços e estabelecimentos podem ter o funcionamento alterado.
Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou uma lista com o que funciona normalmente e o que não abre durante este dia.
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Bancos
Os bancos não abrirão para atendimento presencial ao público durante o feriado. Neste dia, transações por Pix poderão ser feitas normalmente. Porém, demais compensações bancárias, incluindo a TED, são efetivadas apenas na sexta-feira (20).
À reportagem, a Federação Brasileira de Bancos reforçou que contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado.
Bares e restaurantes
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados pelos próprios estabelecimentos.
Lojas de rua
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o comércio de rua funcionará parcialmente, com algumas lojas optando por abrir e outras permanecendo fechadas.
Cagece
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado. Lojas e núcleos de atendimento estarão fechados. Os canais virtuais como o Cagece App e a Central de Atendimento (0800.275.0195) estarão disponíveis 24 horas.
Supermercado
A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que o funcionamento dos supermercados seguirá normalmente no Estado do Ceará. Os horários, no entanto, podem variar conforme a organização de cada estabelecimento.
Enel
A Enel Distribuição Ceará informou que manterá equipes operando normalmente em todo o Estado para garantir o fornecimento de energia. Já as lojas de atendimento ficarão fechadas, retomando o funcionamento na sexta-feira, em horário normal.
Correios
Durante o feriado, não haverá funcionamento nas agências dos Correios em Fortaleza. As atividades retornam na sexta sem mudanças no horário.
Linhas de ônibus
Em decorrência do Dia de São José, a escala de ônibus na Capital funcionará como um dia de domingo, com 25 veículos reserva disponíveis nos terminais de integração, para circulação conforme a demanda. Além disso, 10 linhas terão programação especial, com reforço de frota.
Conforme informações da Etufor, haverá ônibus reservas nos terminais das 5h às 20h para atender melhor a população. Eles serão distribuídos da seguinte forma:
- Siqueira (6);
- Parangaba (5);
- Conjunto Ceará (2);
- Antônio Bezerra (3);
- Messejana (4);
- Papicu (3);
- Lagoa (2).
Metrofor
O Metrofor terá horário especial neste feriado. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam a operação às 5h30 e seguem até o início da noite. O Ramal Aeroporto funcionará a partir das 7h. Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado.
Os passageiros devem consultar o horário exato de partida em sua estação de preferência, utilizando a ferramenta de pesquisa no site metrofor.ce.gov.br, na aba “Horários”. Ou acesse diretamente pelo link info.metrofor.ce.gov.br.
Shopping Iguatemi
- Lojas, quiosques e operações de lazer: 10h às 22h;
- Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h;
- Academia Bodytech: 7h às 13h ;
- Restaurantes: 11h30 às 22h;
- Cinema: 13h às 22h;
- Supermercados: 7h às 22h;
- Inside Park: 7h às 21h;
- Cobasi: 9h às 21h;
- Laboratório Emílio: 7h às 17h - Coleta até 16h30;
- Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão, Correios e Lotérica: Fechados.
Shopping RioMar Fortaleza
- Lojas e Quiosques: funcionamento normal: das 9h às 22h;
- Alimentação e lazer: das 10h às 23h;
- Espaço Gourmet e Boulevard: das 11h30 às 23h;
- Caixa Econômica: fechado;
- Loteria Boa Sorte: das 10h às 18h;
- Greenlife: das 07h às 17h;
- Clínica Sim: das 06h30 às 20h;
- Omnimagem: fechado;
- Cinépolis: verificar programação no site;
- Órgãos Públicos: fechados.
Shopping RioMar Kennedy
- Lojas e Quiosques: funcionamento normal: das 9h às 22h;
- Alimentação e lazer: das 10h às 22h;
- Smartfit: das 8h às 17h;
- Omnimagem: fechado;
- Cinépolis: verificar programação no site;
- Órgãos Públicos: fechados.
Shopping Parangaba
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de alimentação: 10h às 22h;
- Clínicas: atendimento conforme horários agendados;
- Selfit Academia: 8h às 18h;
- Lotérica: fechado;
- Cagece: fechado;
- Vapt Vupt: fechado;
- Cinema: conforme os horários das sessões UCI;
- Studio Games: 10h às 22h;
- Clubinho do Mar: 10h às 22h;
- Aero Jump: 10h às 22h;
- Game Station: 12h às 22h;
- Parque Turma da Mônica: 10h às 22h.
North Shopping Fortaleza
- Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h (facultativo);
- Quintal do Nortão: 11h às 23h;
- Smart Fit: 8h às 17h;
- Detran: fechado;
- Lotérica: fechada;
- Kinoplex: conforme programação.
North Shopping Jóquei
- Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h;
- Quintal do Jóquei;
- Carneiro do Ordones: 11h às 0h;
- Joá Garden: 11h30 às 23h;
- Frutbiss: 12h às 0h;
- Maria Pitanga: 15h30 às 0h;
- Parque do Jóquei: 17h às 22h;
- Pet Park: 10h às 22h;
- Greenlife: 8h às 16h (academia) | 6h às 22h (arena);
- Santamed: 7h às 22h;
- Lotérica: fechada;
- Unigrande: 10h às 22h (sem aulas, apenas atendimento ao aluno);
- Cinépolis: 13h às 22h.
North Shopping Maracanaú
- Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h (facultativo);
- Fazendinha Restaurante: 11h às 0h;
- SkyFit: 8h às 18h;
- Lavateria Fast: 9h às 21h;
- Pague Menos: 9h às 21h;
- Centerplex: conforme programação;
- Caixa Econômica: fechado;
- Casa do Cidadão: fechada;
- Detran: fechado.
Via Sul Shopping
Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h (facultativo).
Grand Shopping
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Alimentação e lazer: 10h às 22h
- Cinema: conforme programação
- Academia Smart Fit: 8h às 17h
- Bancos: fechados