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São José: veja o que abre e fecha no dia 19 de março em Fortaleza

A data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Um homem barbudo com uma túnica marrom segura carinhosamente uma criança vestida de branco, ambos com auréolas brilhantes. Lírios brancos desabrocham à esquerda, simbolizando pureza e devoção.
Legenda: Santo é considerado padroeiro do Ceará.
Foto: Reprodução.

O feriado do Dia de São José é celebrado em Fortaleza na próxima quinta-feira (19). Para a fé católica, José é pai de Jesus, companheiro de Maria, e padroeiro dos trabalhadores, das famílias e da Igreja.

Em razão da data, alguns serviços e estabelecimentos podem ter o funcionamento alterado.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou uma lista com o que funciona normalmente e o que não abre durante este dia.

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Veja o que abre e fecha no Dia de São José

Bancos

Os bancos não abrirão para atendimento presencial ao público durante o feriado. Neste dia, transações por Pix poderão ser feitas normalmente. Porém, demais compensações bancárias, incluindo a TED, são efetivadas apenas na sexta-feira (20).

À reportagem, a Federação Brasileira de Bancos reforçou que contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado.

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados pelos próprios estabelecimentos.

Lojas de rua

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o comércio de rua funcionará parcialmente, com algumas lojas optando por abrir e outras permanecendo fechadas.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado. Lojas e núcleos de atendimento estarão fechados. Os canais virtuais como o Cagece App e a Central de Atendimento (0800.275.0195) estarão disponíveis 24 horas.

Supermercado

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que o funcionamento dos supermercados seguirá normalmente no Estado do Ceará. Os horários, no entanto, podem variar conforme a organização de cada estabelecimento.

Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que manterá equipes operando normalmente em todo o Estado para garantir o fornecimento de energia. Já as lojas de atendimento ficarão fechadas, retomando o funcionamento na sexta-feira, em horário normal.

Correios

Durante o feriado, não haverá funcionamento nas agências dos Correios em Fortaleza. As atividades retornam na sexta sem mudanças no horário.

Linhas de ônibus

Em decorrência do Dia de São José, a escala de ônibus na Capital funcionará como um dia de domingo, com 25 veículos reserva disponíveis nos terminais de integração, para circulação conforme a demanda. Além disso, 10 linhas terão programação especial, com reforço de frota.

Conforme informações da Etufor, haverá ônibus reservas nos terminais das 5h às 20h para atender melhor a população. Eles serão distribuídos da seguinte forma:

  • Siqueira (6);
  • Parangaba (5);
  • Conjunto Ceará (2);
  • Antônio Bezerra (3);
  • Messejana (4);
  • Papicu (3);
  • Lagoa (2).

Metrofor

O Metrofor terá horário especial neste feriado. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam a operação às 5h30 e seguem até o início da noite. O Ramal Aeroporto funcionará a partir das 7h. Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado.

Os passageiros devem consultar o horário exato de partida em sua estação de preferência, utilizando a ferramenta de pesquisa no site metrofor.ce.gov.br, na aba “Horários”. Ou acesse diretamente pelo link info.metrofor.ce.gov.br.

Shopping Iguatemi

  • Lojas, quiosques e operações de lazer: 10h às 22h;
  • Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h;
  • Academia Bodytech: 7h às 13h ;
  • Restaurantes: 11h30 às 22h;
  • Cinema: 13h às 22h;
  • Supermercados: 7h às 22h;
  • Inside Park: 7h às 21h;
  • Cobasi: 9h às 21h;
  • Laboratório Emílio: 7h às 17h - Coleta até 16h30;
  • Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão, Correios e Lotérica: Fechados.

Shopping RioMar Fortaleza

  • Lojas e Quiosques: funcionamento normal: das 9h às 22h;
  • Alimentação e lazer: das 10h às 23h;
  • Espaço Gourmet e Boulevard: das 11h30 às 23h;
  • Caixa Econômica: fechado;
  • Loteria Boa Sorte: das 10h às 18h;
  • Greenlife: das 07h às 17h;
  • Clínica Sim: das 06h30 às 20h;
  • Omnimagem: fechado;
  • Cinépolis: verificar programação no site;
  • Órgãos Públicos: fechados.

Shopping RioMar Kennedy 

  •  Lojas e Quiosques: funcionamento normal: das 9h às 22h;
  • Alimentação e lazer: das 10h às 22h;
  • Smartfit: das 8h às 17h;
  • Omnimagem: fechado;
  • Cinépolis: verificar programação no site;
  • Órgãos Públicos: fechados.

Shopping Parangaba

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de alimentação: 10h às 22h;
  • Clínicas: atendimento conforme horários agendados;
  • Selfit Academia: 8h às 18h;
  • Lotérica: fechado;
  • Cagece: fechado;
  • Vapt Vupt: fechado;
  • Cinema: conforme os horários das sessões UCI;
  • Studio Games: 10h às 22h;
  • Clubinho do Mar: 10h às 22h;
  • Aero Jump: 10h às 22h;
  • Game Station: 12h às 22h;
  • Parque Turma da Mônica: 10h às 22h.

North Shopping Fortaleza

  • Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h (facultativo);
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h;
  • Smart Fit: 8h às 17h;
  • Detran: fechado;
  • Lotérica: fechada;
  • Kinoplex: conforme programação.

North Shopping Jóquei

  • Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h;
  • Quintal do Jóquei;
  • Carneiro do Ordones: 11h às 0h;
  • Joá Garden: 11h30 às 23h;
  • Frutbiss: 12h às 0h;
  • Maria Pitanga: 15h30 às 0h;
  • Parque do Jóquei: 17h às 22h;
  • Pet Park: 10h às 22h;
  • Greenlife: 8h às 16h (academia) | 6h às 22h (arena);
  • Santamed: 7h às 22h;
  • Lotérica: fechada;
  • Unigrande: 10h às 22h (sem aulas, apenas atendimento ao aluno);
  • Cinépolis: 13h às 22h.

North Shopping Maracanaú

  • Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h (facultativo);
  • Fazendinha Restaurante: 11h às 0h;
  • SkyFit: 8h às 18h;
  • Lavateria Fast: 9h às 21h;
  • Pague Menos: 9h às 21h;
  • Centerplex: conforme programação;
  • Caixa Econômica: fechado;
  • Casa do Cidadão: fechada;
  • Detran: fechado.

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h (facultativo).

Grand Shopping

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Cinema: conforme programação
  • Academia Smart Fit: 8h às 17h
  • Bancos: fechados

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