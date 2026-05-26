Fortaleza lança edital para construção de túnel da Aguanambi; veja como será projeto

Prometendo reduzir congestionamentos e facilitar a circulação de veículos, ciclistas e pedestres, a Prefeitura de Fortaleza abriu uma licitação para escolher a empresa que vai projetar e construir o novo túnel no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, no bairro José Bonifácio. O valor máximo previsto da obra é de aproximadamente R$ 43,2 milhões.

A criação da passagem subterrânea também prevê obras de drenagem para evitar alagamentos, pavimentação, sinalização, ajustes na rede de água e energia, e urbanização do local. A previsão é de que a Avenida Aguanambi permaneça em nível, enquanto o fluxo da Domingos Olímpio passará pelo túnel.

O edital publicado na última sexta-feira (22) não informa ainda o comprimento exato do túnel, mas estima que a área total de intervenção prevista é de aproximadamente 23,8 mil m² e que o túnel terá vão livre médio inferior de cerca de 5,5 metros de altura.

Durante o período, haverá desvios de tráfego, sinalização provisória e mudanças temporárias na circulação.

O cruzamento no bairro José Bonifácio conecta importantes corredores de tráfego de Norte a Sul e Leste a Oeste de Fortaleza. Devido à expansão territorial da cidade, o local é caracterizado por um grande adensamento urbano, com instituições escolares, hospitais e pontos comerciais. Isso resulta em um grande fluxo de veículos, pedestres, motociclistas e ciclistas na área.

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Conforme o estudo técnico preliminar anexado no edital, o objetivo do túnel é “resolver de forma funcional e eficaz o denso e complexo problema de trânsito existente nesta região, respeitando a legislação urbanística, de habitação e ordenamento territorial e priorizando os meios de transporte sustentáveis”.

Legenda: Túnel permitirá fluxo contínuo da Avenida Aguanambi e terá sinalização para pedestres e ciclistas. Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza.

Em março de 2024, o Diário do Nordeste antecipou que Fortaleza havia ganhado um aval da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), órgão ligado ao Ministério do Planejamento, para um empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para financiar projetos de mobilidade urbana. A construção do túnel é um dos recursos inclusos nesta operação.

As propostas serão abertas em 20 de agosto de 2026, às 8h. Toda a licitação será feita pela internet, no sistema do governo federal. O documento da Prefeitura detalha que a escolha da empresa não será apenas pelo menor preço, mas pela avaliação técnica — peso de 70% na fórmula — e custo, com influência de 30%. A contratada será responsável tanto pelos projetos de engenharia quanto pela execução da obra.

Fluxo contínuo e ampliação da capacidade

O estudo técnico aponta que a justificativa para a implantação do túnel se dá “a partir de critérios técnicos, operacionais e urbanísticos, considerando o elevado nível de criticidade viária do local”.O cruzamento das vias está inserido em área de forte adensamento urbano e funciona como importante ponto de conexão entre regiões estratégicas de Fortaleza, conforme o documento.

“Atualmente, o cruzamento opera com significativa saturação, apresentando elevados tempos de espera nos semáforos, conflitos entre movimentos veiculares (conversões à esquerda, travessias), impacto direto na regularidade do transporte público e aumento no risco de acidentes devido à complexidade operacional”.

Legenda: Devido ao alto fluxo de pedestres e transeuntes, o projeto prevê soluções que a integração com o ambiente, a acessibilidade e conforto ao usuário. Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza.

O túnel permitiria, então, a separação dos principais movimentos de tráfego, o fluxo contínuo na avenida Aguanambi, a redução de interferências semafóricas e ampliação da capacidade operacional do cruzamento. O documento também defende uma diminuição significativa dos pontos de conflito e contribuição para a redução de acidentes.

Outro ponto do sistema que seria afetado positivamente são os transportes coletivos, que teriam atrasos reduzidos e um aumento na eficiência do corredor de ônibus. Conforme o estudo, o projeto do túnel apresenta “menor impacto paisagístico, preserva a ambiência urbana, reduz barreiras físicas na superfície e favorece a mobilidade ativa”.

“A implantação do túnel configura-se como solução tecnicamente adequada para requalificação do sistema viário local, promovendo ganhos expressivos de fluidez, segurança e qualidade urbana, compatíveis com a importância estratégica do cruzamento no contexto viário do Município de Fortaleza", defende o documento.