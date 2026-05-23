Edital do Enem 2026 traz mudanças nas regras de acessibilidade e inscrição automática

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, divulgado nessa sexta-feira (22), trouxe mudanças em algumas regras da prova. O documento desta edição incluiu pessoas com fibromialgia dentre aquelas que podem pedir atendimento especializado, implementou a inscrição automática de estudantes concluintes da rede pública e sala extra para usuários de tornozeleira eletrônica.

As inscrições do Enem 2026 começam nesta segunda-feira (25) e vão até o dia 5 de junho, com pagamento da taxa de inscrição até 10 de junho. As provas deste ano ocorrem nos dias 8 e 15 de novembro.

Confira o cronograma completo do Enem 2026:

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho

Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho

Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho

Resultado do recurso: 3 de julho

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Inscrição automática

Uma das novidades do Enem 2026 é a inscrição automática de alunos concluintes do ensino médio matriculados em escolas da rede pública. Caso os estudantes não realizem a inscrição no prazo estabelecido, até 5 de junho, o cadastro será feito com base nos dados dos sistemas do Ministério da Educação.

Apesar disso, os participantes inscritos automaticamente ainda precisam selecionar a língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) em que realizará a prova de Língua Estrangeira e preencher o questionário socioeconômico. Só assim é possível ter acesso ao local de prova.

O estado e o município de realização da prova serão escolhidos pelo Inep, com base em critérios logísticos e de segurança.

O estudante cadastrado desta forma também poderá solicitar o atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, desde que peça no prazo previsto no edital.

Veja também Ceará Filho de motorista e diarista, aluno de escola pública do Bom Jardim é aprovado em Medicina na UFC Papo Carreira USP e Unesp mudam data de prova devido a choque de agenda com Enem

Condições de saúde e acessibilidade

As condições de saúde que podem motivar solicitações de recursos adicionais de acessibilidade foram atualizadas.

O Enem passou a considerar a fibromialgia como uma delas, além de ter trocado o termo “déficit de atenção” por “Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)”. O edital desta edição acrescentou também o termo guarda-chuva “transtornos mentais” na lista.

Outra mudança foi a possibilidade dos candidatos requisitarem uma sala reservada para acompanhante adulto, responsável por tratar intercorrências com o participante durante a prova. Anteriormente, esse recurso estava disponível apenas para lactantes.

Foi adicionada ainda a possibilidade do participante ser acompanhado por “cão de apoio emocional”. No edital de 2025, só havia menção de cães-guias para candidatos com cegueira, surdocegueira, baixa visão, visão monocular e/ou outra condição específica.

Todos os recursos precisam ser solicitados no prazo disponibilizado pelo Inep e estão sujeitos à análise.

Treineiros menores de 18 anos

O novo edital acrescentou o critério de idade na definição de treineiro. No documento de 2025, o treineiro era o participante que “concluirá o ensino médio após o ano letivo de aplicação da prova” ou que não esteja cursando e não concluiu o ensino médio.

Já no de 2026, os treineiros são descritos como os participantes que têm menos de 18 anos no primeiro dia de aplicação do exame e que concluirão o ensino médio após o ano letivo de 2026.

Isso ocorre porque candidatos com mais de 18 anos que não concluíram o ensino médio podem utilizar a nota do Enem para solicitar o diploma da etapa educacional. A regra voltou a valer a partir do Enem de 2025.

Tornozeleira eletrônica

Candidatos que estejam fazendo o uso de tornozeleira eletrônica, segundo o edital do Enem 2026, precisam informar ao coordenador do local de prova no dia do exame. Eles serão direcionados para uma sala extra.