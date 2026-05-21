Aluno é internado após beber vodca com remédio oferecidos por colega em escola particular de Fortaleza

Um adolescente de 15 anos foi internado na UTI, nesta quinta-feira, 21, sob suspeita de ter ingerido uma mistura de bebida alcoólica e medicamentos em uma escola particular de Fortaleza. A bebida teria sido oferecida ao estudante por um colega de classe.

O Diário do Nordeste apurou que o aluno internado teria consumido um coquetel de vodca e anti-histamínicos — remédios utilizados para tratar crises alérgicas. Em nota, o Colégio Antares, onde os dois jovens estudam, informou que apura “um episódio envolvendo alunos da instituição”.

"Assim que a situação foi identificada, a escola acionou as famílias dos envolvidos, providenciou o encaminhamento médico necessário e registrou boletim de ocorrência junto às autoridades competentes. A instituição colabora integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos. Em respeito aos envolvidos e ao processo em curso, não serão prestadas informações adicionais neste momento", disse o texto.

A reportagem estava na escola, na tarde desta quinta-feira, quando uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegou à unidade. Os agentes confirmaram que foram ao lugar por conta do episódio envolvendo os alunos, mas não deram detalhes.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a PMCE foi acionada para atender uma ocorrência em uma escola particular do bairro Papicu. A pasta afirmou que pessoas que estavam no local foram encaminhadas para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para repassar mais informações sobre o caso.

Conforme o médico Bruno Cavalcante, especialista em clínica médica, a mistura pode causar confusão mental, desequilíbrio e, em casos mais graves, até mesmo uma parada cardíaca e coma.

“Parece uma coisa inofensiva, mas remédios do dia a dia que a gente tem em casa misturados com álcool podem dar um efeito no sistema respiratório e no sistema nervoso ao ponto de levar o paciente para pra UTI”, explica Cavalcante.

O médico relata que um preparado parecido já causou preocupação em escolas dos Estados Unidos ao virar desafio entre adolescentes. A chamada “purple drink” misturava álcool com xarope para tosse contendo codeína, substância da classe dos opioides que é comercializada apenas com receita médica no Brasil.