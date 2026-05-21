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Aluno é internado após beber vodca com remédio oferecidos por colega em escola particular de Fortaleza

Estudante está em observação no hospital. Médico explica que mistura pode ser letal e deve ser evitada

Escrito por
Alexia Vieira alexia.vieira@svm.com.br
(Atualizado às 19:36)
Ceará
Viatura da Polícia Militar estacionada em frente ao Colégio Antares, no bairro Papicu, em Fortaleza, ao anoitecer. A fachada colorida da escola aparece ao fundo, enquanto agentes e algumas pessoas estão na entrada do prédio.
Legenda: Uma viatura da Polícia Militar esteve em escola para apurar denúncia de que aluno ingeriu bebida com remédios em Fortaleza
Foto: Alexia Vieira

Um adolescente de 15 anos foi internado na UTI, nesta quinta-feira, 21, sob suspeita de ter ingerido uma mistura de bebida alcoólica e medicamentos em uma escola particular de Fortaleza. A bebida teria sido oferecida ao estudante por um colega de classe.  

Diário do Nordeste apurou que o aluno internado teria consumido um coquetel de vodca e anti-histamínicos — remédios utilizados para tratar crises alérgicas. Em nota, o Colégio Antares, onde os dois jovens estudam, informou que apura “um episódio envolvendo alunos da instituição”. 

"Assim que a situação foi identificada, a escola acionou as famílias dos envolvidos, providenciou o encaminhamento médico necessário e registrou boletim de ocorrência junto às autoridades competentes. A instituição colabora integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos. Em respeito aos envolvidos e ao processo em curso, não serão prestadas informações adicionais neste momento", disse o texto. 

A reportagem estava na escola, na tarde desta quinta-feira, quando uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegou à unidade. Os agentes confirmaram que foram ao lugar por conta do episódio envolvendo os alunos, mas não deram detalhes.  

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a PMCE foi acionada para atender uma ocorrência em uma escola particular do bairro Papicu. A pasta afirmou que pessoas que estavam no local foram encaminhadas para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para repassar mais informações sobre o caso.  

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Perigos de misturar álcool e remédios 

Conforme o médico Bruno Cavalcante, especialista em clínica médica, a mistura pode causar confusão mental, desequilíbrio e, em casos mais graves, até mesmo uma parada cardíaca e coma

“Parece uma coisa inofensiva, mas remédios do dia a dia que a gente tem em casa misturados com álcool podem dar um efeito no sistema respiratório e no sistema nervoso ao ponto de levar o paciente para pra UTI”, explica Cavalcante.

O médico relata que um preparado parecido já causou preocupação em escolas dos Estados Unidos ao virar desafio entre adolescentes. A chamada “purple drink” misturava álcool com xarope para tosse contendo codeína, substância da classe dos opioides que é comercializada apenas com receita médica no Brasil. 

Em caso de ingestão dessas substâncias em conjunto, o especialista indica colocar a pessoa que ingeriu o preparo em posição de defesa contra a broncoaspiração, ou seja, de lado. Além disso, levar imediatamente ao hospital ou chamar o SAMU. "O que mais faz diferença é o atendimento precoce e a hidratação. Também pode oferecer carvão ativado para que essa droga não seja absorvida", afirma. 

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