Acompanhe ao vivo novo lançamento da Starship nesta quinta (21), maior nave da SpaceX

O novo lançamento da Starship, considerada maior nave espacial do mundo, está previsto para ocorrer aproximadamente às 20h30 (horário de Brasília) nesta quinta-feira (21). Esse é o 12º voo planejado pela SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk.

A transmissão ao vivo do voo teste começará cerca de 45 minutos antes da decolagem. Como em outros testes de desenvolvimento, o cronograma é dinâmico e está sujeito a alterações. O lançamento pode ser acompanhado no site Space X e no perfil da empresa na rede social X.

"O principal objetivo do teste de voo será demonstrar cada uma dessas novas peças em ambiente de voo pela primeira vez. Cada elemento da arquitetura da Starship apresenta reformulações significativas para permitir a reutilização completa e rápida, incorporando aprendizados de anos de desenvolvimento e testes", detalhou a SpaceX.

Veja também Mundo Saiba quem são os astronautas presos no espaço que aguardam resgate em cápsula da SpaceX Ednardo Rodrigues Foguete da SpaceX explode durante abastecimento e coloca em risco missões para Lua e Marte; veja

Nave redesenhada para novos testes

Este é o primeiro teste de voo do veículo que foi significativamente redesenhado. Para a entrada da Starship, uma única placa do escudo térmico foi intencionalmente removida para medir as diferenças de carga aerodinâmica em placas adjacentes quando uma placa estiver faltando.

No lançamento, a nave realizará ações experimentais testadas em voos anteriores, incluindo uma manobra para testar os limites estruturais dos flaps traseiros e uma manobra de inclinação dinâmica para simular a trajetória que as futuras missões de retorno à Starbase seguirão.