Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acompanhe ao vivo novo lançamento da Starship nesta quinta (21), maior nave da SpaceX

Nave espacial foi projetada para futuras missões à Lua e Marte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ciência
Legenda: Plataforma de lançamento foi redesenhada para este voo.
Foto: Divulgação/SpaceX.

O novo lançamento da Starship, considerada maior nave espacial do mundo, está previsto para ocorrer aproximadamente às 20h30 (horário de Brasília) nesta quinta-feira (21). Esse é o 12º voo planejado pela SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk. 

A transmissão ao vivo do voo teste começará cerca de 45 minutos antes da decolagem. Como em outros testes de desenvolvimento, o cronograma é dinâmico e está sujeito a alterações. O lançamento pode ser acompanhado no site Space X e no perfil da empresa na rede social X

"O principal objetivo do teste de voo será demonstrar cada uma dessas novas peças em ambiente de voo pela primeira vez. Cada elemento da arquitetura da Starship apresenta reformulações significativas para permitir a reutilização completa e rápida, incorporando aprendizados de anos de desenvolvimento e testes", detalhou a SpaceX. 

Veja também

teaser image
Mundo

Saiba quem são os astronautas presos no espaço que aguardam resgate em cápsula da SpaceX

teaser image
Ednardo Rodrigues

Foguete da SpaceX explode durante abastecimento e coloca em risco missões para Lua e Marte; veja

Nave redesenhada para novos testes

Este é o primeiro teste de voo do veículo que foi significativamente redesenhado. Para a entrada da Starship, uma única placa do escudo térmico foi intencionalmente removida para medir as diferenças de carga aerodinâmica em placas adjacentes quando uma placa estiver faltando. 

No lançamento, a nave realizará ações experimentais testadas em voos anteriores, incluindo uma manobra para testar os limites estruturais dos flaps traseiros e uma manobra de inclinação dinâmica para simular a trajetória que as futuras missões de retorno à Starbase seguirão.

 

Assuntos Relacionados
Deolane sendo levada por policiais no Palácio da Polícia, em São Paulo.

Zoeira

Prisão de Deolane nesta quinta (21) é a segunda; relembre caso

Influenciadora ficou 20 dias presa em 2024.

Redação 21 de Maio de 2026
A influenciadora desembarcou no Palácio da Polícia por volta das 9h27.

Zoeira

Deolane Bezerra é levada à sede da polícia de SP após ser presa em operação

Ela chegou sem o uso de algemas.

Redação 21 de Maio de 2026
Deolane

Zoeira

Troca de bilhetes em presídio deu origem à operação que prendeu Deolane; entenda

A operação também obteve o bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões e o sequestro de imóveis e veículos de luxo.

Redação 21 de Maio de 2026
Deolane e Daniele.

Zoeira

Irmã de Deolane se pronuncia sobre prisão da influenciadora: 'Perseguições'

Daniele Bezerra disse que a família confia "na verdade".

Redação 21 de Maio de 2026
Deolane Bezerra

Zoeira

Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Esquema envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP), controlada pela cúpula da facção criminosa.

Redação 21 de Maio de 2026
Imagem de Virgina com itens de luxo, como celulares, joias e relógios.

Zoeira

Virginia exibe coleção milionária com celular, bolsas, joias e relógios em foto

Influenciadora mostrou um celular Vertu Signature Cobra Limited Edition, que pode custar até R$ 2,7 milhões.

Redação 20 de Maio de 2026