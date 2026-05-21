Deolane Bezerra é levada à sede da polícia de SP após ser presa em operação

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra chegou ao Palácio da Polícia Civil, no Centro de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (21), após ser presa durante a "Operação Vérnix", que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A influenciadora chegou ao local por volta das 9h27, vestindo um moletom azul, com o cabelo preso e sem o uso de algemas. Deolane foi detida em sua residência, localizada em um condomínio de luxo em Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

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Conforme informações da TV Globo, de acordo com as investigações conduzidas pelo Ministério Público, o esquema criminoso envolveria uma transportadora de cargas sediada em Presidente Venceslau (SP), apontada como controlada pela cúpula da facção criminosa, considerada uma das maiores do País.

Nome de influenciadora chegou a ser incluído em lista da Interpol

Nas últimas semanas, Deolane esteve em Roma, na Itália. O nome da influenciadora chegou a ser incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para alertar autoridades internacionais sobre procurados, mas ela retornou ao Brasil na quarta-feira (20).

A Operação Vérnix apura movimentações financeiras suspeitas e possíveis conexões entre empresas utilizadas para ocultação e circulação de recursos provenientes do crime organizado.

A defesa de Deolane Bezerra não se pronunciou oficialmente sobre as acusações. A irmã dela, a advogada Daniele Bezerra se pronunciou nas redes sociais e disse que a prisão é fruto de perseguições. Segundo Daniele, não há provas que indiquem a participação da influenciadora em esquema envolvendo a facção.