Amigos revelam o que incomodava Vini Jr. no namoro com Virginia, diz portal

Após seis meses de namoro, o término do relacionamento entre o jogador de futebol Vini Jr. e a empresária e influenciadora Virginia Fonseca movimentou as redes sociais desde a última sexta-feira (15) e gerou uma série de rumores sobre os motivos para o rompimento.

Porém, algumas pistas começam a surgir. Segundo fontes próximas a Vini Jr. ouvidas pelo portal Leo Dias, amigos do jogador do Real Madrid apontaram um dos fatores para o fim do namoro, iniciado em outubro de 2025.

Conforme essas pessoas, o atleta não lidava bem com a intensa rotina da influenciadora, que trabalha e vive em exposição online: “Ele gostava dela, mas não conseguia ficar suave. Ele tentava, mas não conseguia”, disse uma pessoa ligada ao atacante.

Veja também Zoeira Quem são as influenciadoras apontadas como pivô para o fim do namoro de Vini Jr. e Virginia Zoeira Ex-BBB Pedro deixa clínica psiquiátrica e conhece a filha de 2 meses

No entanto, outra suspeita circula: o pivô da separação teria sido um convite feito por Vini Jr. a três influenciadoras e modelos para viajarem com ele a Madri, na Espanha. Virginia teria descoberto que as mulheres estavam no mesmo restaurante que ela e o namorado costumavam jantar.

A equipe de imprensa do atacante negou as especulações, ressaltando que as influenciadoras pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e ficaram assustadas com a repercussão.

Silêncio de Vini Jr.

Mesmo com a decisão do término, ainda segundo as fontes próximas ao craque, Vini estaria “arrasado”, levantando até mesmo suspeitas se sua situação emocional afetará seu rendimento em campo.

Porém, até o momento, o jogador ainda não deu nenhum pronunciamento sobre o caso. No último sábado (16), já após o rompimento, ele chegou a curtir uma postagem de Virginia brincando ao lado das filhas.

Término anunciado pelas redes

A notícia do término foi dada pela própria influenciadora, na manhã de sexta, por meio de stories do Instagram.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida”, escreveu ela.

“Eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, continuou.

Porém, ela também desabafou que, “ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho a permanecer por permanecer”.

Por fim, ela pediu respeito a quem acompanha sua trajetória. “Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha”, concluiu.