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Quem são as influenciadoras apontadas como pivô para o fim do namoro de Vini Jr. e Virginia

Virginia anunciou o término do relacionamento nessa sexta-feira (15).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
bruna e jessica influenciadores foto posada mulheres.
Legenda: Ambas as influenciadoras são naturais de Piracicaba.
Foto: Reprodução/Instagram.

Horas após o término do relacionamento entre o jogador Vini Jr. e a empresária e influenciadora Virginia Fonseca, novos nomes de mulheres começaram a ser apontados nas redes sociais como 'motivo' para o fim do namoro.

As especulações indicam que as amigas naturais de Piracicaba, Interior de São Paulo, Jessica de Paula e Bruna Pinheiro, estiveram na Espanha a convite do jogador do Real Madrid.

Os internautas apontaram semelhanças físicas entre Jessica e Virginia. 

Jessica chegou a publicar nas redes sociais que visitou stand da WePink, empresa de beleza que tem Virginia como uma das proprietárias.

VISITA À EUROPA

Jessica e Bruna publicaram nas redes sociais a chegada em Madri.

Bruna já foi Miss Catar na Copa do Mundo e demonstra familiaridade com os bastidores do 'mundo do futebol'. 

'CASO ANTIGO'

A modelo Day Magalhães foi a primeira a ser lembrada após a divulgação da notícia sobre o fim. Segundo o portal R7, ela teria sido a causadora do primeiro término do casal, que rompeu antes mesmo de oficializar o relacionamento.

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Não demorou também para que Day Magalhães utilizasse as redes sociais para publicar uma indireta. Após ter o nome citado em diversos posts, ela começou a manhã divulgando imagens em um voo, tomando champanhe.

"Meu dia hoje começou com champanhe", escreveu. Até o momento, entretanto, não se sabe se o fim do namoro realmente ocorreu após uma traição.

Nas redes, fãs do antigo casal citam que Day teria se mudado recentemente para Madri, na Espanha, com o objetivo de acompanhar a rotina do jogador de perto.

O que disse a assessoria de Vini Jr.?

Pouco tempo após essa revelação, a equipe do jogador entrou em contato com o portal LeoDias e negou as suposições. "Só gostaria de falar que vocês estão indo em uma linha muito errada sobre as meninas”, disse um representante do atleta.

O porta-voz ainda informou o verdadeiro motivo da ida das modelos à Madrid. "Elas estão acompanhadas de amigos do [Éder] Militão e do Vini Jr.", garantiu.

“Elas pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e estão até assustadas”, concluiu a equipe do jogador.

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Em contato com o portal, uma das influenciadoras relatou que tudo não passou de "uma coincidência" e que elas já estavam no local quando a influenciadora chegou.

NAMORO DUROU MENOS DE UM ANO

Entre idas e vindas, o namoro de Virginia e Vinícius Jr. durou quase oito meses.

Nessa sexta-feira (15), Virginia publicou uma foto do ex-casal em sua rede social informando o término.

Desde então, seguidores passaram a comentar nas publicações de Zé Felipe, cantor ex-marido da empresária, pedindo que eles reatassem.

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