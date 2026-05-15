Virgínia e Vini Jr. não apagaram fotos das redes sociais mesmo após anúncio de término

O término entre Virgínia e Vinícius Jr. pode até ser oficial, mas, no que depende do ex-casal, ainda não é o momento para se livrar dos registros amorosos publicados nas redes sociais. Nos perfis dos dois no Instagram, onde acumulam milhões de seguidores, as publicações afetuosas continuam disponíveis, recebendo comentários saudosos dos fãs.

A mais recente do perfil de Vini Jr. é de abril deste ano, data em que a influenciadora comemorou mais um ano de vida. A publicação foi curtida por mais de seis milhões de pessoas.

Legenda: Vinícius Jr. deixou registros com a ex-namorada no perfil. Foto: Reprodução.

Já no perfil de Virgínia, o registro é mais simples, feito em um dia dentro de casa. Na ocasião, os dois combinaram um pijama, mas a mineira brincou com o fato de ele ter colocado uma camisa do Flamengo para não perder a oportunidade.

O motivo oficial do término não foi divulgado. Em um post enigmático nas redes sociais, Virgínia explicou que não negociaria coisas "inegociáveis" e já entendia o fim do relacionamento como uma "página virada". Nas redes, muitos especulam que houve traição.

Término em Madrid

Virginia anunciou o fim de relacionamento com Vinícius Júnior nesta sexta (15). Em comunicado publicado nos stories do Instagram, ela afirmou que se entregou ao relacionamento "sem criar barreiras" e destacou que seguirá se permitindo viver novas experiências.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu.