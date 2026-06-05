James Handy, ator de 'Top Gun: Maverick', é encontrado morto em Los Angeles

O ator James Handy, 81 anos, conhecido pela participação em "Top Gun: Maverick" (2022), foi encontrado morto em frente à casa onde morava, em Los Angeles. O caso ocorreu na última quarta-feira (4).

Segundo informações do portal TMZ, o principal suspeito do crime é o enteado de Handy, Michael Gledhill, de 44 anos. Ele teria ligado para a Polícia e dito: "Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado".

A publicação ainda afirma que o corpo de Handy apresentava um ferimento no peito condizente com uma facada. O ator foi levado a um hospital por paramédicos do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, mas não resistiu.

Gledhill foi preso e indiciado por homicídio, com fiança estipulada em US$ 2 milhões. Até o momento, as autoridades não revelaram as possíveis motivações para o homicídio.

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Quem era James Handy?

Veterano da televisão e do cinema, James Handy atuava no ramo do audiovisual desde 1977. Dentre as séries de TV, participou de "The Young and the Restless", "Criminal Minds" "Cold Case", "UC: Undercover" e "Law & Order".

Nas telonas, ficou mais conhecido por viver o Capitão Byers em "K-9: Um Policial Bom Pra Cachorro" (1989) e na sequência, "K-911" (1999).

Mais tarde, ele viria a aparecer em "Aracnofobia" (1990), "Jumanji" (1995), "Corpo Fechado" (2000) e "Logan" (2017).