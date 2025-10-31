Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Fabiano Moraes é o favorito na parcial da enquete da prova do fazendeiro.

Zoeira

A Fazenda 17: Fabiano Moraes lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

Peão é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação 29 de Outubro de 2025

Zoeira

'Viver Sertanejo' mostra mais de entrevista com Jorge e Mateus neste domingo (26/10)

A dupla revela os planos para o ano sabático fora dos palcos.

Redação 26 de Outubro de 2025
Apresentadores do Globo Rural.

Zoeira

Globo Rural deste domingo (26) aborda seca no estado do Piauí

Programa vai ao ar após o Auto Esporte

Redação 26 de Outubro de 2025
Felipe mostrou nos Stories o momento que canta parabéns para a mãe, Patrícia Poeta.

Zoeira

Patrícia Poeta comemora 49 anos e se emociona com gesto do filho internado

Felipe Poeta surpreendeu a mãe com homenagem de aniversário

Redação 20 de Outubro de 2025
Foto de Alceu Valença, Rita Lobo, Serginho Groisman e Débora Bloch no Altas Horas.

Zoeira

Altas Horas deste sábado (18) terá 'Odete Roitman' e figuras da TV e música

Programa trará conversas sobre a teledramaturgia e os bastidores da arte

Redação 18 de Outubro de 2025
Imagem do youtuber Felca para matéria sobre Felca é contratado como apresentador da TV Globo.

Zoeira

Felca é contratado como apresentador da TV Globo

Youtuber terá um quadro no Fantástico sobre saúde mental

Redação 13 de Outubro de 2025
Show de música ao vivo com Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando e tocando violão, acompanhado por músicos mais jovens ao fundo, em um palco iluminado. Em episódio especial em homenagem a Caetano Veloso e o aniversário de 25 anos do programa Altas Horas.

Zoeira

Especial de 25 anos do 'Altas Horas' terá Caetano, Gil, Ivete e Ney Matogrosso

Neste sábado (11), é exibido o "especial dos especiais", contou Serginho Groisman

Geovana Almeida* 11 de Outubro de 2025
Foto de Manu Bahtidão e sua dupla na Dança dos Famosos dançando o ritmo funk.

Zoeira

Dança dos Famosos: saiba quem foi eliminado neste domingo (05/10)

A repescagem começou a ser definida no programa

Redação 05 de Outubro de 2025
Foto de Patrícia Abravanel no estúdio do quadro

Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (05/10)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação 05 de Outubro de 2025
Imagem do Luciano Huck para matéria sobre a Dança dos Famosos.

Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (5) tem apresentações de funk

Quadro faz parte do "Domingão com Huck"

Redação 05 de Outubro de 2025