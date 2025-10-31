Peão é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.
A dupla revela os planos para o ano sabático fora dos palcos.
Programa vai ao ar após o Auto Esporte
Felipe Poeta surpreendeu a mãe com homenagem de aniversário
Programa trará conversas sobre a teledramaturgia e os bastidores da arte
Youtuber terá um quadro no Fantástico sobre saúde mental
Neste sábado (11), é exibido o "especial dos especiais", contou Serginho Groisman
A repescagem começou a ser definida no programa
O programa é apresentado por Patrícia Abravanel
Quadro faz parte do "Domingão com Huck"