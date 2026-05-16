Altas Horas recebe formação original do Barão Vermelho e convidados
Programa deste sábado (16) celebra o reencontro dos membros remanescentes da célebre banda, que saem em turnê pelo Brasil.
O “Altas Horas” deste sábado (16) vai receber o projeto Barão Vermelho Encontro, com os remanescentes da formação original do grupo: Roberto Frejat (guitarra e voz), Guto Goffi (bateria), Mauricio Barros (teclados) e Dé Palmeira (baixo).
Além do grupo, que sairá em turnê pelo Brasil ainda em 2026, o programa também terá convidados que irão homenagear a trajetória da banda brasileira e a memória de Cazuza, vocalista original.
Entre eles, estão nomes como Samuel Rosa, Ana Cañas e o projeto de Rogério Flausino e Wilson Sideral cantando a obra de Cazuza.
Além deles, o “Altas Horas” vai contar, ainda, com as participações de Larissa Luz e Arnaldo Antunes. Todos os convidados irão cantar músicas e partilhar memórias com o grupo.
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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (16)?
O "Altas Horas" começa a partir das 22h25, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Três Graças”.