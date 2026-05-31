Matt Brown, do reality show 'A Grande Família do Alasca', é encontrado morto nos EUA

31 de Maio de 2026 - 15:01
Legenda: Matt estava desaparecido há quatro dias.
Matt Brown, ex-participante do reality "Alaskan Bush People" (A Grande Família do Alasca), foi encontrado morto aos 43 anos no Rio Okanogan, em Washington, nos Estados Unidos. O corpo foi encontrado no sábado (30).

A morte foi confirmada por meio de uma rede social pelo irmão da vítima, Bear Brown. Matt estava sendo procurado no rio há quatro dias, desde que foi visto sendo levado pela correnteza.

"Ele lutou por muito tempo, como eu já mencionei, e... eu estava tão preocupado que ele fosse acabar, sabe, tendo uma overdose ou algo assim. Eu não achei que ele fosse se machucar", disse Bear, em vídeo.

Segundo a polícia, uma arma de fogo foi encontrada próximo ao local do acidente. O ex-participante enfrentava abuso de substâncias e depressão.

O reality da Discovery Channel acompanhava a vida da família Brown. Os integrantes moravam longe da civilização moderna, o que deu fama ao grupo.

