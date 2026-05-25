Morreu aos 92 anos a mãe do apresentador Tadeu Schmidt, Janira Bezerra Schmidt. A informação foi anunciada pelo próprio jornalista, em uma publicação de despedida nas redes sociais, nesta segunda-feira (25).

"Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver…O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira", escreveu no Instagram.

O apresentador também compartilhou um álbum de fotos ao lado da mãe e de outros familiares. A publicação recebeu muitas manifestações de carinho e apoio, entre famosos e anônimos.

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Morte de Oscar Schmidt

Este é o 2º luto enfrentado pelo apresentador do Big Brother Brasil em pouco menos de um mês. Em 17 de abril, Tadeu se despediu do irmão, o ídolo do basquete Oscar Schmidt. O ex-atleta havia sido internado em um hospital de São Paulo após apresentar um mal-estar, mas não resistiu.

Na ocasião, o jornalista publicou uma homenagem ao irmão. "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu.