Geek

Uma montagem com duas fotos, na esquerda a streamer está em trabalho de parto e na imagem da direita está segurando sua filha
Geek

Streamer transmite o proprio parto ao vivo para mais de 700 mil pessoas

Ao todo foram 8 horas e 45 minutos de trabalho de parto.

Gabriel Bezerra
13 de Outubro de 2025
Conhecido como NoB, o artista estreou como vocalista da banda MAKE-UP em 1984
Geek

Morre Nobuo Yamada, voz de 'Pegasus Fantasy' em 'Os Cavaleiros do Zodíaco'

Diagnosticado com câncer renal há oito anos, ele passou por sessões de radioterapia e quimioterapia

Redação
13 de Agosto de 2025
Eventos em Fortaleza e em Eusébio contam com exposição de personagens e exibição de filmes
Geek

Dia do Orgulho Nerd: veja onde comemorar a data em Fortaleza e no Eusébio

Exibição de filmes, clube de leitura e até apresentação da Camerata de Cordas da Unifor celebram a data

João Lima Neto
25 de Maio de 2025
Em primeira comemoração do Dia do Orgulho Nerd, o público geek se vestiu como pacman na Espanha
Geek

Dia do Orgulho Nerd: entenda por que a data é celebrada no dia 25 de maio

Na época da criação da data, público criou um manifesto com direitos e deveres

João Lima Neto
25 de Maio de 2025
Abertura ganhou música da banda Gre4N BOYZ
Geek

One Piece divulga abertura da parte dois do Arco Egghead; assista

Anime retorna neste sábado (5) com episódio inédito e especial de recapitulação

Redação
05 de Abril de 2025
The Sims busca simular a vida real de forma interativa, na qual o jogador pode criar e controlar seu próprio avatar
Geek

EA relançará os jogos The Sims 1 e 2 para PC em comemoração aos 25 anos da franquia

Desenvolvedora norte-americana divulgou nas redes sociais apenas um novo vídeo promocional do 25º aniversário da série, que será celebrado em 4 de fevereiro

Redação
28 de Janeiro de 2025
Programa Ludorama Jam
Papo Carreira

Capacitação em jogos digitais oferta 250 vagas para jovens em Fortaleza

Candidatos selecionados para a 2ª fase receberão bolsa de R$ 230

Redação
22 de Janeiro de 2025
Primeiro trailer do game foi lançado em 2023
Geek

Lançamento do GTA 6 pode aumentar preço de outros jogos, aponta analista

Mercado brasileiro pode ser afetado

Redação
20 de Janeiro de 2025
Tichina Arnold e Guilene Conte no Sana 2024
Zoeira

Tichina Arnold, a 'mãe do Chris', conhece dubladora Guilene Conte e aprende vaia cearense; assista

Americana esteve em Fortaleza com a filha e a irmã

Redação
15 de Julho de 2024
Gabi Xavier influenciadora intimidade exposta agressão
Zoeira

Amiga de Gabi Xavier diz que influencer sofreu agressões de ex-marido

Famosa no meio geek teve nome envolvido em escândalo nas redes sociais na última semana

Redação
07 de Julho de 2024