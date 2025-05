Dia do Orgulho Nerd: veja onde comemorar a data em Fortaleza e no Eusébio

Comemorado no dia 25 de maio, o Dia do Orgulho Nerd celebra uma das datas mais importantes para os fãs da cultura geek em todo o mundo. A escolha faz referência à estreia do primeiro filme da franquia "Star Wars", lançado em 1977.

Além disso, a data marca o Dia da Toalha, uma homenagem ao escritor britânico Douglas Adams, autor da série “O Guia do Mochileiro das Galáxias”. A obra se tornou um dos maiores símbolos da cultura nerd e carrega, entre conceitos mais famosos, a importância de sempre carregar uma toalha — item descrito como essencial para qualquer viajante intergaláctico, devido às suas infinitas utilidades.

O Diário do Nordeste selecionou diferentes programações que serão realizadas em Fortaleza e em Eusébio, Região Metropolitana da capital cearense, em comemoração pelo Dia do Orgulho Nerd.

Unifor realiza semana geek

Legenda: Filmes da franquia Harry Potter serão exibidos em videoteca da Unifor Foto: Reprodução/YouTube

A Biblioteca da Universidade de Fortaleza realizará, entre segunda (26) e sexta-feira (30), a Semana do Orgulho Geek, com uma programação diversificada que inclui sessões de filmes, rodas de conversa, atividades culturais e oficinas interativas. O evento é gratuito e aberto ao público.

O cronograma começa no dia 26 com o lançamento de um novo episódio do podcast "Librecast", que traz como tema "Além da plataforma 9¾: nossa vida depois de Harry Potter", com participação do grupo Ascendio. Durante todo o período, haverá um espaço "instagramável" na Videoteca, mandalas temáticas para colorir e uma exposição de livros temáticos na varanda da biblioteca.

Veja também Geek Saiba quem é Technoblade, youtuber homenageado em 'Um Filme Minecraft' Geek Após adiamento, novo trailer de GTA 6 é divulgado pela Rockstar; confira

No dia 27, os fãs de Harry Potter poderão conferir uma maratona de filmes na Videoteca – sala C, com exibição de "Harry Potter e o Cálice de Fogo" (às 11h30), "Harry Potter e a Ordem da Fênix" (às 15h30) e "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (às 19h).

O dia 28 será marcado pela exibição do filme "Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2" (2011), às 15h30, na Videoteca – sala C. À noite, acontece a roda de conversa "A Ciência por Trás da Magia – Explorando conceitos científicos em histórias geek", às 19h, na Videoteca – sala E, também com o grupo Ascendio.

Legenda: O grupo Ascendio é uma turma formada por fãs e amigos que se reúnem para organizar eventos e projetos para o fandom de Harry Potter Foto: Reprodução/Facebook

Na quarta-feira (29), a programação inclui roda de conversa e sessões de RPG de mesa em parceria com o grupo Taberna do Nerd, na sala Rachel de Queiroz, das 9h às 12h e das 14h às 17h. No mesmo dia, o Projeto Panorâmica promove um debate sobre "O direito da mulher como consumidora e participante ativa no meio", seguido da exibição da série "A Lenda de Korra", das 17h20 às 19h, na Videoteca – sala A, com mediação do professor Daniel Camurça.

As sessões de filmes continuam no dia 29, com "Scott Pilgrim: a série" (11h30, sala A), "Sakamoto Days" (15h30, sala C) e "Duna" (1984), às 19h, também na sala C.

Encerrando a semana, no dia 30, haverá o Clube de Leitura Balaio, com discussão sobre o livro "Kindred", de Octavia E. Butler, às 15h, na sala Rachel de Queiroz. O dia também contará com sessões de animações geek, com exibição de "Castlevania" (11h30), "Devil May Cry" (15h30) e "Constantine" (19h), todas na Videoteca – sala C.

Quarta edição do Geekverso

Legenda: Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) executará trilhas sonoras de animes Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

Neste domingo (25), o RioMar Kennedy realiza a quarta edição do Geekverso. Com entrada gratuita e programação diversa, o encontro promete atrair fãs de todas as idades com atividades que vão de painéis temáticos a batalhas de rima, além de espaços para compras e experiências imersivas. A programação gratuita acontece das 10h30 às 20h, na Praça de Eventos e Praça 3, no Piso L3.

Entre os destaques deste ano estão painéis sobre K-Dramas e sobre ilustradores cearenses, valorizando a produção local e os fenômenos culturais asiáticos que conquistaram o público brasileiro. Haverá ainda uma apresentação especial da Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC), que executará trilhas sonoras icônicas do universo dos animes e da cultura pop.

Outro ponto alto da programação será a Batalha de Rima com o coletivo Black Heroes, grupo formado por artistas pretos que promovem representatividade na cena geek cearense. Já os fãs de cosplay poderão participar do Concurso Cosplay Showcase e Infantil, com desfiles e performances dos personagens favoritos do público.

O Geekverso 2025 também contará com Artist’s Alley, reunindo quadrinistas e ilustradores independentes; lojas temáticas; espaços "instagramáveis" para fotos criativas; além de uma ampla Arena Games, com estações de freeplay e desafios de Just Dance. Para quem gosta de atividades físicas inspiradas em combates medievais e de fantasia, haverá ainda arenas de Swordplay e Arqueria, com demonstrações e vivências.

ExpoGeek termina neste domingo no Eusébio

Legenda: Pokémons gigantes fazem parte de exposição Foto: Divulgação

O shopping Eusébio encerra neste domingo (25) a ExpoGeek, uma exposição para fãs da cultura pop, colecionadores e curiosos de todas as idades. A mostra é gratuita e reúne réplicas impressionantes de personagens icônicos, assinadas pelo artista e expositor Walterlan Veríssimo.

Espalhada pelos corredores do shopping, a exposição pode ser visitada durante todo o horário de funcionamento. Os visitantes contam ainda com a oportunidade de garantir fotos gratuitas ao lado dos personagens que marcaram gerações, em uma verdadeira imersão nostálgica e divertida.