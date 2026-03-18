Vai chover no Dia de São José no Ceará? Veja previsão para o feriado de 19 de março

O Dia de São José, celebrado nesta quinta-feira (19), carrega um simbolismo que vai além da religião no Ceará. Agricultores e moradores do Interior acompanham atentamente o clima na data, guiados por uma crença popular antiga: se chover no dia do santo, os meses seguintes tendem a ter boas precipitações.

Para a data em 2026, a previsão do tempo indica possibilidade de chuvas em boa parte do Estado. De acordo com órgãos e entidades de meteorologia, áreas de instabilidade vindas do oceano Atlântico devem manter o cenário favorável a precipitações ao longo do dia.

Segundo a empresa Climatempo, a previsão para Fortaleza nesta quinta aponta temperatura mínima de 24 °C e máxima de 29 °C, com cerca de 90% de chance de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar a 94%, com ventos fracos a moderados. “Chove rápido durante o dia e à noite”, resume.

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A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica um cenário semelhante para a capital cearense: muitas nuvens com chuva ao longo do dia, temperaturas entre 24 °C e 30 °C e umidade variando entre 75% e 95%.

A previsão mais recente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também aponta que o tempo deve permanecer instável entre esta quarta (18) e quinta-feira (19). O cenário mais favorável a chuvas ocorre principalmente no Centro-Norte do Estado.

Na faixa litorânea, incluindo o Litoral de Fortaleza, além do Maciço de Baturité e áreas da Jaguaribana, a expectativa é de céu variando de parcialmente nublado a nublado, com chuvas de intensidade fraca a moderada entre a madrugada e a manhã.

Durante a tarde e à noite, as precipitações podem se concentrar no noroeste do Ceará, no Maciço de Baturité, na porção norte do Sertão Central e Inhamuns e também no Alto e Médio Jaguaribe.

Para Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), a Funceme prevê chuvas isoladas e passageiras na madrugada e pela manhã. Já no período da tarde e da noite, o céu deve variar entre parcialmente nublado e poucas nuvens, com possibilidade de chuva na RMF e tempo mais estável na Capital.

Tradição ou ciência?

A tradição, passada de geração em geração no Estado, associa a chuva de 19 de março à esperança de inverno favorável e de boas colheitas no campo. Assim, para muitos cearenses, cada nuvem na data representa não apenas a previsão meteorológica, mas também um antigo sinal de esperança para o restante da estação.

Conforme o Calendário de Chuvas do Ceará, nos últimos anos, o Dia de São José teve diferentes intensidades nos 184 municípios cearenses. Veja o balanço de quantas cidades receberam chuvas:

2020 - 108 municípios, a maior em Iracema, com 102 mm

2021 - 126 municípios, a maior em Abaiara, com 82 mm

2022 - 100 municípios, a maior em Granja, com 67 mm

2023 - 151 municípios, a maior em Uruburetama, com 150,6 mm

2024 - 113 municípios, a maior em Sobral, com 65 mm

2025 - 86 municípios, a maior no Crato, com 65 mm

A Funceme não atribui nenhuma relação de causa e consequência para a data. Na verdade, o feriado ocorre no principal mês da quadra chuvosa no Ceará, o que ajuda a explicar por que a data ficou culturalmente ligada à expectativa de chuva.

Uma das principais hipóteses para a origem da crença do cearense é a percepção sobre a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico causador de chuvas no Estado.

Nessa terça-feira (17), a ZCIT se encontrava com baixa atividade convectiva e em torno da Linha do Equador, ou seja, mais afastada do Ceará, conforme os satélites monitorados pela Funceme.

Alerta da Defesa Civil

Com base nos dados de previsão, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) emitiu um informe meteorológico. O órgão aponta que a instabilidade iniciada nessa quarta-feira persistirá sobre a Capital na quinta, com previsão de chuvas ao longo da madrugada e da manhã, podendo atingir intensidade moderada.

À tarde, o volume de chuva deve diminuir, mas o sol aparece “muito timidamente”, mantendo a temperatura amena e o tempo úmido.

“Após dois dias de chuvas consistentes, o solo estará encharcado. Atenção redobrada com encostas e muros de contenção. No trânsito, evite passar sobre poças d'água, pois o asfalto fragilizado pode ceder e esconder crateras profundas”, alerta o órgão.

Chamados de emergência relacionados à chuva podem ser feitos por meio do número 190.