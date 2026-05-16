Cidade no Cariri registra 16 °C e tem a menor temperatura de maio no Ceará; veja ranking
Diversas outras cidades também registraram chuvas neste sábado (16), incluindo a Capital.
A cidade de Araripe, no Cariri cearense, registrou 16°C nas primeiras horas deste sábado (16), a menor temperatura observada em maio até então, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Ao longo dos últimos 16 dias, outros municípios também se destacaram pelas temperaturas mínimas abaixo dos 20ºC, como:
- São Benedito (16,2ºC no dia 7 de maio),
- Poranga (17,3ºC no dia 7 de maio)
- Morada Nova (18ºC no dia 11 de maio)
- Parambu (19,4 no dia 8 de maio)
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Conforme a Funceme, a temperatura mínima registrada neste sábado está associada a quatro fatores: altitude elevada, céu com pouquíssima nebulosidade durante a madrugada, ar mais seco em níveis baixos e perda radiativa noturna eficiente.
"Durante a noite, a superfície perde calor por emissão de radiação infravermelha. Quando há pouca nebulosidade, praticamente não existe “retenção” desse calor pelas nuvens. Assim, o solo esfria rapidamente e resfria também o ar próximo à superfície", informou o órgão.
Chuvas no Ceará neste sábado (16)
Além das temperaturas mais amenas, diversas cidades cearenses também registraram chuvas neste sábado (16), incluindo Fortaleza.
Até as 13h, os cinco maiores acumulados foram registrados na Capital (70,4 mm), Eusébio (63 mm), Itapiúna (54,4 mm), Pentecoste (53 mm) e Amontada (47 mm).
Previsão do tempo para o fim de semana
Neste sábado, a previsão do tempo para o Ceará é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no noroeste e chuvas isoladas em áreas do Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana.
No domingo (17), áreas de instabilidade tendem a influenciar e trazer chuvas de intensidade moderada para o norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e a manhã.
Segundo a Funceme, as chuvas devem-se à proximidade da ZCIT, bem como à presença de áreas de instabilidade sobre o oceano e oriundas do leste do NEB, além dos efeitos de brisa, relevo, temperatura e umidade.