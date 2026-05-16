Cidade no Cariri registra 16 °C e tem a menor temperatura de maio no Ceará; veja ranking

A cidade de Araripe, no Cariri cearense, registrou 16°C nas primeiras horas deste sábado (16), a menor temperatura observada em maio até então, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ao longo dos últimos 16 dias, outros municípios também se destacaram pelas temperaturas mínimas abaixo dos 20ºC, como:

São Benedito (16,2ºC no dia 7 de maio),

Poranga (17,3ºC no dia 7 de maio)

Morada Nova (18ºC no dia 11 de maio)

Parambu (19,4 no dia 8 de maio)

Veja também Ceará Fortaleza e outras 163 cidades do Ceará estão sob aviso de chuvas intensas; veja lista Ceará Pesquisadores do CE participam de missão em combate ao peixe-leão em Fernando de Noronha

Conforme a Funceme, a temperatura mínima registrada neste sábado está associada a quatro fatores: altitude elevada, céu com pouquíssima nebulosidade durante a madrugada, ar mais seco em níveis baixos e perda radiativa noturna eficiente.

"Durante a noite, a superfície perde calor por emissão de radiação infravermelha. Quando há pouca nebulosidade, praticamente não existe “retenção” desse calor pelas nuvens. Assim, o solo esfria rapidamente e resfria também o ar próximo à superfície", informou o órgão.

Chuvas no Ceará neste sábado (16)