Mágoa: o veneno que adoece quem o guarda

Há uma frase repetida com frequência, justamente porque toca uma verdade difícil de ignorar: guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. A imagem é forte, mas precisa. Quando alguém nos fere, a dor é real. Pode nascer de uma traição, de uma palavra injusta, de uma ausência, de uma ingratidão, de uma humilhação que não esperávamos. Sofremos ainda mais quando a ferida vem de quem amamos, porque a dor, nesse caso, não atinge apenas o orgulho: atinge a confiança, o afeto e o sentido de pertencimento. Mas há uma diferença decisiva entre sentir a ferida e instalar-se nela. O que adoece não é apenas o fato de termos sido magoados; o que corrói por dentro é transformar a dor em morada permanente, em narrativa fixa, em ressentimento cultivado todos os dias como quem rega uma planta tóxica.

A mágoa é inevitável ao convívio

O peso dos pensamentos ruminativos

A psicologia tem mostrado que a ruminação — esse hábito de reviver repetidamente a ofensa, reorganizando mentalmente a cena, imaginando respostas, condenando o outro e a si mesmo — está associada à piora do bem-estar subjetivo, a maiores níveis de ansiedade e depressão e ao prolongamento do estresse. Quando a mágoa é guardada por muito tempo, ela deixa de ser apenas uma emoção passageira e passa a organizar a nossa percepção do mundo. Tornamo-nos mais defensivos, mais desconfiados, mais propensos a interpretar gestos ambíguos como ataques. O corpo também paga a conta. O ressentimento pode alimentar insônia, tensão muscular, irritabilidade, fadiga, aceleração constante, dificuldade de relaxar. A mente humana não sofre em compartimentos isolados: o que se repete como aflição psíquica reverbera no corpo, no sono, no apetite, na atenção e na energia vital.

Perdoar não é inocentar o outro

É importante dizer com clareza: não guardar ressentimento não significa fingir que nada aconteceu. Também não significa aprovar a injustiça, absolver automaticamente quem nos feriu ou retomar vínculos que se tornaram abusivos. Há perdões que amadurecem sem reconciliação. Há feridas que exigem distância, limite e proteção. Em algumas situações, o gesto mais saudável não é restaurar a intimidade, mas encerrar um ciclo sem continuar alimentando ódio por dentro. Perdoar, nesse sentido, não é inocentar o outro; é recusar-se a continuar prisioneiro do mal que ele causou.

O ressentimento prolonga a tirania contra si

Um ditado nordestino resume com brutal sabedoria esse processo: “quem guarda azeda, e quando azeda estoura, e quando estoura fede”. A imagem popular é quase clínica. O afeto represado fermenta. O que não foi nomeado, chorado, pensado e metabolizado retorna em forma de explosão: agressividade desproporcional, frieza crônica, ironia, afastamento afetivo, cinismo, amargura. Pessoas magoadas nem sempre parecem tristes; muitas vezes parecem apenas endurecidas. E o endurecimento da alma costuma ser celebrado como força, quando na verdade é um modo de sofrer sem pedir ajuda. O que não se exprime pela boca se imprime no corpo.

O que fazer, então, para que essa mágoa não se acumule e nos adoeça? O primeiro passo é reconhecer a ferida sem teatralizá-la nem a negar. Nomear a dor já é começar a desarmar o seu poder difuso. Dizer a si mesmo: “isso me feriu”, “isso me decepcionou”, “isso ultrapassou um limite”. O segundo passo é interromper a ruminação, que não deve ser confundida com reflexão. Refletir ajuda a compreender; ruminar apenas recircula a dor. Isso implica evitar a repetição mental compulsiva da ofensa e buscar perguntas mais fecundas: o que exatamente me feriu aqui? Que expectativa minha foi rompida? O que posso aprender sobre os meus limites, as minhas carências, as minhas escolhas? Outro hábito essencial é cultivar conversas honestas antes que o ressentimento crie raízes. Muitas mágoas se cristalizam porque nunca foram traduzidas em palavras claras. Em vez de comunicar a dor, acumulamos suposições. Em vez de pedir esclarecimento, repetimos longas litanias internas. Falar com maturidade não garante que o outro compreenderá, mas frequentemente impede que a ofensa cresça na imaginação até tornar-se maior do que foi. Quando o diálogo não é possível ou seguro, outras vias podem ajudar: escrever, rezar, meditar, fazer terapia, confiar a dor a alguém sensato. O importante é não fazer do próprio peito um depósito de resíduos emocionais.

O perdão alivia o sofrimento psíquico

Também precisamos aprender a renunciar à fantasia de reparação perfeita. Há dores para as quais não haverá pedido de desculpas à altura. Há pessoas incapazes de reconhecer o mal que causaram. Esperar indefinidamente por uma reparação ideal é entregar ao ofensor a gestão da própria paz. Em muitos casos, a libertação começa quando aceitamos que nem toda conta será paga como gostaríamos. Isso não é resignação passiva; é maturidade. É compreender que justiça e cura nem sempre caminham no mesmo ritmo. Precisamos desenvolver uma visão menos idealizada da convivência humana. Quem espera demais da fragilidade alheia se magoa mais e por mais tempo. Isso não significa tornar-se cínico, mas realista. As pessoas amam de forma incompleta. Erram mesmo quando têm boas intenções. São incoerentes, frágeis, ambíguas. Compreender isso não elimina a dor de ser ferido, mas impede que cada frustração se transforme em escândalo existencial. Uma dose maior de humildade antropológica pode ser uma grande profilaxia contra o ressentimento. Não faça da ferida sua identidade