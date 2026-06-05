Candidatos com TDAH, fibromialgia e outras condições terão direito a tempo adicional no Enem 2026

Candidatos diagnosticados com condições relacionadas a transtornos mentais e fibromialgia poderão solicitar recursos de acessibilidade para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

Com essa atualização, alunos com deficiência intelectual, dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), terão direito a um tempo adicional e presença acompanhante de suporte durante o exame.

A novidade foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última sexta-feira (29). Segundo o órgão, a medida também abarca pessoas com deficiências, gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar.

Além disso, o edital deste ano passou a permitir o acompanhamento de cão de apoio emocional, antes restrito apenas ao cão-guia.

Veja também País Inscrição para o Enem 2026 termina nesta semana; veja quando Papo Carreira Quem pode ser treineiro no Enem 2026? Confira regras

Como solicitar atendimento especializado no Enem 2026

Caso um participante deseje solicitar o atendimento especializado durante a prova, é necessário fazê-lo no momento da inscrição.

Ao solicitar o atendimento, o participante deve informar as condições que motivam o pedido e anexar documentação comprobatória

Nome completo do participante;

Descrição do transtorno;

Assinatura de entidade ou profissional habilitado, na área da saúde ou similar;

Identificação da entidade e do profissional declarante.

No dia da prova, segundo o Inep, o acompanhante ficará em uma sala reservada, monitorada por fiscais, para casos de necessidade de apoio ou estabilização do estudante.