Candidatos com TDAH, fibromialgia e outras condições terão direito a tempo adicional no Enem 2026
Medida também abarca pessoas com deficiências, gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar.
Candidatos diagnosticados com condições relacionadas a transtornos mentais e fibromialgia poderão solicitar recursos de acessibilidade para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.
Com essa atualização, alunos com deficiência intelectual, dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), terão direito a um tempo adicional e presença acompanhante de suporte durante o exame.
A novidade foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última sexta-feira (29). Segundo o órgão, a medida também abarca pessoas com deficiências, gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar.
Além disso, o edital deste ano passou a permitir o acompanhamento de cão de apoio emocional, antes restrito apenas ao cão-guia.
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Como solicitar atendimento especializado no Enem 2026
Caso um participante deseje solicitar o atendimento especializado durante a prova, é necessário fazê-lo no momento da inscrição.
Ao solicitar o atendimento, o participante deve informar as condições que motivam o pedido e anexar documentação comprobatória
- Nome completo do participante;
- Descrição do transtorno;
- Assinatura de entidade ou profissional habilitado, na área da saúde ou similar;
- Identificação da entidade e do profissional declarante.
No dia da prova, segundo o Inep, o acompanhante ficará em uma sala reservada, monitorada por fiscais, para casos de necessidade de apoio ou estabilização do estudante.
A sala também poderá ser usada para acolher profissionais ou parentes dos participantes que precisam de apoio e auxílio para ir ao banheiro e se alimentar durante a prova.
Além do tempo adicional, os candidatos também podem solicitar auxílio para leitura, auxílio para transcrição, prova em braile, videoprova em Libras, calculadora para discalculia e sala acessível.
Mudanças no Enem promovem maior acessibilidade aos estudantes
Na edição de 2025, mais de 116.541 inscritos confirmados solicitaram (e tiveram o pedido aceito) atendimento especializado nos dias das provas.
Dentre as condições informadas pelos candidatos, as principais foram:
- Déficit de atenção: 41.732;
- TEA (Transtorno do Espectro Autista): 26.051;
- Baixa visão: 13.430;
- Deficiência física: 9.741;
- Deficiência intelectual: 8.404.
Para a psicopedagoga Luciana Bem, a adição de mais condições específicas no edital do Enem 2026 "promove a equidade" entre os estudantes e proporciona a "adequação de diferentes realidades cognitivas, motoras e pedagógicas".
"As políticas de acessibilidade devem promover acesso mas também permanência. Este é o maior desafio, pois as dificuldades de acesso podem ser ambientais e pedagógicas e nao necessariamente pessoal", opina, em entrevista ao Diário do Nordeste.
Luciana destaca que as mudanças propostas pelo Enem podem ser seguidas por outros exames e concursos, mas é preciso cautela. "Cada caso é muito peculiar, o primeiro ponto é a compreensão da necessidade para que possa entender da melhor forma cada estudante favorecendo seu desempenho", diz.
A profissional elenca provas em braile, instruções claras e objetivas, inclusão de pistas visuais nas provas e transcritores como alternativas úteis no momento de realização do exame para estudantes como necessidades específicas.
Luciana ainda reforça que esses auxílios precisam estar presentes em todo o processo formativo dos alunos. "As politicas de acessibilidade devem sistematizar a processo de ensino em uma aprendizagem significativa, promovendo os direitos e o fortalecimento da inclusão", complementa.
Inscrições do Enem 2026 encerram nesta sexta (5)
Os interessados em participar do Enem 2026 têm até esta sexta-feira (5) para se inscreverem. Esse processo é feito exclusivamente pela Página do Participante. Para isso, é necessário ter uma conta Gov.br.
Quem não foi contemplado com a isenção, deve realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85 até 10 de junho por boleto gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança.
Cronograma completo do Enem 2026
- Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho
- Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho
- Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho
- Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho
- Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho
- Resultado do recurso: 3 de julho
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro
*Estagiário sob supervisão da jornalista e editora Lorena Cardoso