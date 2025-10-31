Professor explica como a inteligência artificial pode ajudar na organização, revisão e foco dos candidatos sem substituir o esforço humano.
Nutricionista explica como hábitos equilibrados influenciam memória, foco e desempenho nos estudos.
Professor explica por que a nota do exame depende mais da coerência nas respostas do que do número total de acertos.
Analisar os assuntos cobrados em anos anteriores ajuda o candidato a identificar tendências e preparar repertórios para possíveis temas da edição 2025.
Simular o exame com provas passadas ajuda a dominar o estilo das questões, controlar o tempo e aumentar a confiança nesta reta final da preparação.
Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.
Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.
A ferramenta conta com assistente virtual e conteúdos disponíveis gratuitamente
Aulas on-line começam na próxima segunda-feira (8) e terão duração de dez semanas
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos acontece neste domingo (3)