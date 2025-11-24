Diário do Nordeste
USP abre 1,5 mil vagas para cursos de graduação com notas do Enem

As inscrições seguem até o dia 19 de dezembro.

Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Estudantes realizando prova.
Legenda: O valor da taxa de inscrição é de R$11.
Foto: Marcos Santos/USP Imagens.

A Universidade de São Paulo (USP) iniciou nesta segunda-feira (24) as inscrições para o Enem-USP. Ao todo, serão 1.500 vagas para inúmeros cursos de graduação. As inscrições seguem até o dia 19 de dezembro.

Do total de vagas, 684 vagas serão reservadas para candidatos na modalidade de Ampla Concorrência, 512 para estudantes Escola Pública e 304 para estudantes Pretos, Pardos e Indígenas.

Podem participar estudantes que já concluíram, ou que venham a concluir no ano letivo de 2025, curso de Ensino Médio ou equivalente, bem como os portadores de diploma de curso superior oficial e reconhecido, devidamente registrado, que tenham se submetido às provas do ENEM referente ao ano de 2025 na condição de candidatos.

>>> Edital completo aqui.

>>> Site da FUVEST para inscrição aqui.

A inscrição é feita pela internet no site da Fuvest. Para se registrar, o candidato deve informar:

  • o seu número do CPF e outros dados pessoais;
  • se deseja solicitar isenção da taxa de inscrição;
  • se quer concorrer às vagas de Ações Afirmativas, além das vagas de Ampla Concorrência;
  • sua área de interesse – Ciências Biológicas e da Vida; Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais – e até três cursos dentro da respectiva área de conhecimento.

TAXA DE INSCRIÇÃO

O valor da taxa de inscrição é de R$ 11,00 (onze reais). Ao término da inscrição pelo site, é gerado um boleto que deve ser pago até o dia do vencimento na rede bancária.

Não será possível o pagamento da taxa após o vencimento do boleto.

