Enade 2025: veja quem faz a prova neste domingo (23)

A edição de 2025 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), destinada aos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia (curso tecnólogo), ocorre neste domingo (23).

Seguindo o horário de Brasília (DF), os portões irão abrir às 12h e fechar às 13h. Já a prova terá início às 13h30 e término às 17h30. Os participantes devem apresentar um documento oficial de identificação com foto.

Para sair da sala com o espaço de anotação das questões, documento que contém o código alfanumérico de confirmação de presença, o participante deverá permanecer no local por, no mínimo, 2 horas.

O que é o Enade?

Realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação ao conteúdo previsto nas diretrizes curriculares. O objetivo é monitorar a qualidade da graduação no País.

De acordo com o Instituto, “a prova também analisa o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional. Além disso, verifica o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial”.

Quais serão os cursos avaliados no Enade 2025?

Na área de bacharelado, serão avaliados os cursos de:

Administração;

Ciências contábeis;

Ciências econômicas;

Design;

Direito;

Jornalismo;

Psicologia;

Publicidade e propaganda;

Relações internacionais.

Já para os cursos tecnólogos, o exame abrangerá as áreas de:

Design gráfico;

Gestão comercial;

Gestão de recursos humanos;

Gestão financeira;

Gestão pública;

Logística;

Marketing;

Processos gerenciais.

Quem deve fazer o Enade 2025?

O exame integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e é obrigatório para todos os alunos dos cursos que serão avaliados na edição em questão, de acordo com os seguintes critérios:

Bacharelado: participante com previsão de integralização de 80% ou mais da carga horária mínima do currículo e sem previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025 , ou com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2026 ;

participante com previsão de integralização de 80% ou mais da carga horária mínima do currículo e sem previsão de colação de grau , ou com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso ; Tecnólogo: participante com previsão de integralização de 75% ou mais da carga horária mínima do currículo e sem previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até dezembro de 2025.

A ausência na prova sem justificativa impede a colação de grau do aluno.