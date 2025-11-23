Diário do Nordeste
Enade 2025: veja quem faz a prova neste domingo (23)

Portões estarão abertos das 12h às 13h. Exame começa às 13h30 e vai até às 17h30.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Mão de estudante preenchendo cartão-resposta de prova objetiva com lápis, marcando alternativas em gabarito de múltipla escolha.
Legenda: Prova é obrigatória para concluintes dos cursos avaliados.
Foto: Shutterstock

A edição de 2025 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), destinada aos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia (curso tecnólogo), ocorre neste domingo (23). 

Seguindo o horário de Brasília (DF), os portões irão abrir às 12h e fechar às 13h. Já a prova terá início às 13h30 e término às 17h30. Os participantes devem apresentar um documento oficial de identificação com foto.

Para sair da sala com o espaço de anotação das questões, documento que contém o código alfanumérico de confirmação de presença, o participante deverá permanecer no local por, no mínimo, 2 horas. 

O que é o Enade?

Realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação ao conteúdo previsto nas diretrizes curriculares. O objetivo é monitorar a qualidade da graduação no País. 

De acordo com o Instituto, “a prova também analisa o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional. Além disso, verifica o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial”. 

Quais serão os cursos avaliados no Enade 2025?

Na área de bacharelado, serão avaliados os cursos de: 

  • Administração; 
  • Ciências contábeis; 
  • Ciências econômicas;
  • Design; 
  • Direito;
  • Jornalismo;
  • Psicologia; 
  • Publicidade e propaganda;
  • Relações internacionais.

Já para os cursos tecnólogos, o exame abrangerá as áreas de:

  • Design gráfico;
  • Gestão comercial;
  • Gestão de recursos humanos;
  • Gestão financeira;
  • Gestão pública;
  • Logística;
  • Marketing;
  • Processos gerenciais.

Quem deve fazer o Enade 2025?

O exame integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e é obrigatório para todos os alunos dos cursos que serão avaliados na edição em questão, de acordo com os seguintes critérios: 

  • Bacharelado: participante com previsão de integralização de 80% ou mais da carga horária mínima do currículo e sem previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2026;
  • Tecnólogo: participante com previsão de integralização de 75% ou mais da carga horária mínima do currículo e sem previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até dezembro de 2025.

A ausência na prova sem justificativa impede a colação de grau do aluno.

 
