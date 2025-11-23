Enade 2025: veja quem faz a prova neste domingo (23)
Portões estarão abertos das 12h às 13h. Exame começa às 13h30 e vai até às 17h30.
A edição de 2025 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), destinada aos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia (curso tecnólogo), ocorre neste domingo (23).
Seguindo o horário de Brasília (DF), os portões irão abrir às 12h e fechar às 13h. Já a prova terá início às 13h30 e término às 17h30. Os participantes devem apresentar um documento oficial de identificação com foto.
Para sair da sala com o espaço de anotação das questões, documento que contém o código alfanumérico de confirmação de presença, o participante deverá permanecer no local por, no mínimo, 2 horas.
O que é o Enade?
Realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação ao conteúdo previsto nas diretrizes curriculares. O objetivo é monitorar a qualidade da graduação no País.
De acordo com o Instituto, “a prova também analisa o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a formação geral e profissional. Além disso, verifica o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial”.
Quais serão os cursos avaliados no Enade 2025?
Na área de bacharelado, serão avaliados os cursos de:
- Administração;
- Ciências contábeis;
- Ciências econômicas;
- Design;
- Direito;
- Jornalismo;
- Psicologia;
- Publicidade e propaganda;
- Relações internacionais.
Já para os cursos tecnólogos, o exame abrangerá as áreas de:
- Design gráfico;
- Gestão comercial;
- Gestão de recursos humanos;
- Gestão financeira;
- Gestão pública;
- Logística;
- Marketing;
- Processos gerenciais.
Quem deve fazer o Enade 2025?
O exame integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e é obrigatório para todos os alunos dos cursos que serão avaliados na edição em questão, de acordo com os seguintes critérios:
- Bacharelado: participante com previsão de integralização de 80% ou mais da carga horária mínima do currículo e sem previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2026;
- Tecnólogo: participante com previsão de integralização de 75% ou mais da carga horária mínima do currículo e sem previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até dezembro de 2025.
A ausência na prova sem justificativa impede a colação de grau do aluno.