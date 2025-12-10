Quantas vagas do IBGE são ofertadas no Ceará?

O Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferta mais de 9 mil vagas temporárias em todo o País, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (AMP) e de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

No Ceará, são ofertadas 463 vagas distribuídas em 17 municípios, sendo 417 para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento (AMP) e 46 para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Veja número de vagas conforme municípios no Ceará:

Aracati: 13

Baturité: 13

Canindé: 13

Crateús: 13

Crato: 13

Fortaleza: 230

Iguatu: 17

Itapagé: 13

Itapipoca: 14

Jaguaribe: 13

Juazeiro Do Norte: 19

Limoeiro Do Norte: 12

Maranguape: 21

Quixadá: 14

Sobral: 19

Tauá: 12

Tianguá: 14

Como se inscrever?

O período de inscrição do processo seletivo termina nesta quinta-feira (11). Interessados devem se candidatar exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

A remuneração para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril do mesmo ano.

Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".

Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos.