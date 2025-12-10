Quantas vagas do IBGE são ofertadas no Ceará?
Processo seletivo oferta mais de 9 mil oportunidades em todo o País.
O Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferta mais de 9 mil vagas temporárias em todo o País, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (AMP) e de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).
No Ceará, são ofertadas 463 vagas distribuídas em 17 municípios, sendo 417 para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento (AMP) e 46 para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).
Veja número de vagas conforme municípios no Ceará:
- Aracati: 13
- Baturité: 13
- Canindé: 13
- Crateús: 13
- Crato: 13
- Fortaleza: 230
- Iguatu: 17
- Itapagé: 13
- Itapipoca: 14
- Jaguaribe: 13
- Juazeiro Do Norte: 19
- Limoeiro Do Norte: 12
- Maranguape: 21
- Quixadá: 14
- Sobral: 19
- Tauá: 12
- Tianguá: 14
Veja também
Como se inscrever?
O período de inscrição do processo seletivo termina nesta quinta-feira (11). Interessados devem se candidatar exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.
A remuneração para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.
As provas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado entre março e abril do mesmo ano.
Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".
Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos.