Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil

Vagas são para analista Legislativo e técnico Legislativo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto nas duas torres - as mais altas de Brasília, com 100 metros - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições.
Legenda: As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa).
Foto: Geraldo Magela/Agência Senado.

A Câmara dos Deputados publicou edital de concurso público com 70 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível superior, com salários que variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99.

As inscrições custam R$ 100 para Técnico Legislativo e R$ 130 para Analista Legislativo e serão realizadas exclusivamente pela internet, sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Cargos e vagas

Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão

  • 35 vagas imediatas
  • 35 vagas em cadastro de reserva
  • Salário: R$ 30.853,99

Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo

  • 35 vagas imediatas
  • 35 vagas em cadastro de reserva
  • Salário: R$ 21.008,19

Jornada e lotação

  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Lotação: exclusivamente em Brasília (DF)
  • Permanência mínima de três anos na primeira unidade de lotação

Requisitos

  • Diploma de graduação em qualquer área, reconhecido pelo MEC
  • Idade mínima de 18 anos
  • Estar em dia com obrigações eleitorais e, se homem, militares

A seleção será composta por provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal, podendo haver alteração de local em caso de indisponibilidade de espaços adequados.

O concurso adota políticas de ações afirmativas, com 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência e 30% destinadas a candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas, respeitando os percentuais e critérios legais previstos na legislação federal.

Cronograma previsto

  • Inscrições: de 5 a 26/1/2026
  • Data final para pagar a inscrição: 28/1/2026
  • Data das provas objetivas e discursivas: 8/3/2026

O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e para doadores de medula óssea, conforme as regras estabelecidas.

