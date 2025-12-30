A Câmara dos Deputados publicou edital de concurso público com 70 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível superior, com salários que variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99.

As inscrições custam R$ 100 para Técnico Legislativo e R$ 130 para Analista Legislativo e serão realizadas exclusivamente pela internet, sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Cargos e vagas

Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão

35 vagas imediatas

35 vagas em cadastro de reserva

Salário: R$ 30.853,99

Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo

35 vagas imediatas

35 vagas em cadastro de reserva

Salário: R$ 21.008,19

Jornada e lotação

Carga horária: 40 horas semanais

Lotação: exclusivamente em Brasília (DF)

Permanência mínima de três anos na primeira unidade de lotação

Requisitos

Diploma de graduação em qualquer área, reconhecido pelo MEC

Idade mínima de 18 anos

Estar em dia com obrigações eleitorais e, se homem, militares

A seleção será composta por provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal, podendo haver alteração de local em caso de indisponibilidade de espaços adequados.

Veja também Papo Carreira UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil Papo Carreira Inscrições para concurso do Eusébio terminam nesta segunda-feira (29)

O concurso adota políticas de ações afirmativas, com 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência e 30% destinadas a candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas, respeitando os percentuais e critérios legais previstos na legislação federal.

Cronograma previsto

Inscrições: de 5 a 26/1/2026

Data final para pagar a inscrição: 28/1/2026

Data das provas objetivas e discursivas: 8/3/2026

O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e para doadores de medula óssea, conforme as regras estabelecidas.