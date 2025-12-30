Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil
Vagas são para analista Legislativo e técnico Legislativo.
A Câmara dos Deputados publicou edital de concurso público com 70 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de nível superior, com salários que variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99.
As inscrições custam R$ 100 para Técnico Legislativo e R$ 130 para Analista Legislativo e serão realizadas exclusivamente pela internet, sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
Cargos e vagas
Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão
- 35 vagas imediatas
- 35 vagas em cadastro de reserva
- Salário: R$ 30.853,99
Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo
- 35 vagas imediatas
- 35 vagas em cadastro de reserva
- Salário: R$ 21.008,19
Jornada e lotação
- Carga horária: 40 horas semanais
- Lotação: exclusivamente em Brasília (DF)
- Permanência mínima de três anos na primeira unidade de lotação
Requisitos
- Diploma de graduação em qualquer área, reconhecido pelo MEC
- Idade mínima de 18 anos
- Estar em dia com obrigações eleitorais e, se homem, militares
A seleção será composta por provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal, podendo haver alteração de local em caso de indisponibilidade de espaços adequados.
O concurso adota políticas de ações afirmativas, com 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência e 30% destinadas a candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas, respeitando os percentuais e critérios legais previstos na legislação federal.
Cronograma previsto
- Inscrições: de 5 a 26/1/2026
- Data final para pagar a inscrição: 28/1/2026
- Data das provas objetivas e discursivas: 8/3/2026
O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e para doadores de medula óssea, conforme as regras estabelecidas.