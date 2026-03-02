Brisanet abre 55 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se candidatar

A Brisanet, empresa operadora de telecomunicações, está com 55 vagas de emprego abertas em diferentes áreas para atuação em Fortaleza. Durante o mês de março, a companhia irá promover seletivas presenciais para captação de currículos em sedes do Sine e da Rede Cuca na Capital.

As oportunidades são destinadas aos cargos de:

Vendedor porta a porta;

Operador de serviços de campo;

Inspetor de serviço de campo;

Agente de inspeção operacional;

Vendedor em quiosque;

Consultor de relacionamento comercial.

Requisitos

Para participar do processo seletivo, é necessário ter 18 anos ou mais e comparecer a um dos locais da ação com currículo impresso, dentro dos horários estabelecidos. (Veja calendário das seleções abaixo)

A equipe de recrutamento e seleção da empresa vai realizar a captação dos currículos.

Benefícios

Segundo a Brisanet, os salários são compatíveis com o mercado, e as vagas oferecem benefícios como vale-alimentação (cartão iFood), plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, entre outros.

Confira o calendário das seleções

04/03 – Quarta-feira

Ação de vagas no SINE Municipal

Local: Rua Assunção, 699, Centro (Em frente ao 5° BPM)

Horário: Manhã a partir das 08:30 - Tarde às 13:30

05/03 – Quinta-feira

Ação de vagas no SINE Municipal

Local: Av. Santos Dumont, 2500, Aldeota

Horário Manhã a partir das 08:30 - Tarde às 13:30

06/03 – Sexta-feira

Ação de vagas no SINE Estadual

Local: Av. Jornalista Tomaz Coelho,408, Messejana (Dentro do Vapt Vupt)

Horário: Manhã - 08:30 às 12:00

10/03 – Terça-feira

Ação de vagas na CUCA Jangurussu

Local: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n, Jangurussu

Horário Manhã a partir das 08:30 - Tarde às 13:30

11/03 – Quarta-feira

Ação de vagas na CUCA José Walter

Local: Rua 69, s/n, José Walter

Horário Manhã a partir das 08:30 - Tarde às 13:30

12/03 – Quinta-feira

Ação de vagas na CUCA Mondubim

Local: R. Prof. Glauco Lobo, s/n, Novo Mondubim

Horário Manhã a partir das 08:30 - Tarde às 13:30

17/03 – Terça-feira

Ação de vagas na CUCA Pici

Local: R. Cel. Matos Dourado, 1499, Pici

Horário Manhã a partir das 08:30 - Tarde às 13:30

18/03 – Quarta-feira

Ação de vagas na CUCA Barra do Ceará

Local: Av. Pres. Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará

Horário Manhã a partir das 08:30 - Tarde às 13:30