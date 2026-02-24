Diário do Nordeste
Concurso público do TCE-SC tem 20 vagas para auditor fiscal; veja edital

Salário inicial é de R$ 10.486,56, acrescido de gratificação de desempenho de até R$ 8.498,16 (valor variável).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:37)
Papo Carreira
foto da fachada do TCE-SC
Legenda: Vagas incluem áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias, Direito e Economia.
Foto: Divulgação/TCE-SC.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) publicou, nesta terça-feira (24), o edital para concurso público com 20 vagas para o cargo de auditor fiscal de controle externo, além de formação de cadastro de reserva.

As inscrições iniciam a partir das 16h da próxima segunda-feira, 2 de março, e seguem abertas até às 16h do dia 2 de abril (horário oficial de Brasília). Os interessados deverão se inscrever por meio deste site.

As vagas incluem áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias, Direito e Economia.

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 200, deverá ser efetuado por meio de boleto bancário até o dia 6 de abril. O prazo de validade do concurso é de dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pelo planejamento, a administração e a execução das etapas do concurso. 

>> Veja edital

Salário

O salário inicial de auditor fiscal de controle externo é de R$ 10.486,56, acrescido de gratificação de desempenho de até R$ 8.498,16 (valor variável) e de auxílio-alimentação de R$ 2.808,38.

Vagas

  • Administração e Administração Pública (2 vagas + CR);
  • Ciências Contábeis (3 vagas + CR);  
  • Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Engenharia de Software (5 vagas + CR);  
  • Direito (5 vagas + CR);   
  • Economia (2 vagas + CR);  
  • Engenharia Civil (2 vagas + CR);  
  • Engenharia Elétrica (CR);  
  • Engenharia Sanitária (CR); e  
  • Ciências Atuariais (1 vaga + CR).

Etapas

A seleção será composta de quatro etapas: 

  • prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;  
  • prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;  
  • prova de títulos, de caráter classificatório; e 
  • avaliação psicológica, de caráter eliminatório. 

Conforme o edital, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas em Florianópolis, nas datas prováveis de 24 de maio e de 9 de agosto, respectivamente, das 13 às 18 horas. 

Prova objetiva

Com duração de 5 horas, as provas objetivas serão compostas por 100 questões de múltipla escolha (5 alternativas e uma correta):

  • língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, ética no serviço público e direito (administrativo, constitucional e financeiro);
  • auditoria governamental, compliance e gestão de risco e governança;
  • controle externo da administração pública;
  • legislação aplicável ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
  • conhecimentos específicos da área de habilitação.

Prova discursiva

A Prova Discursiva consistirá em 1 (uma) peça técnica a ser respondida em até 60 linhas, valendo 20 pontos. Além disso, contará com 4 questões subjetivas, valendo 10 pontos cada, a serem respondidas em até 30 linhas.

O candidato deve obter o aproveitamento mínimo de 30 pontos para ser aprovado.

