Concurso público do TCE-SC tem 20 vagas para auditor fiscal; veja edital
Salário inicial é de R$ 10.486,56, acrescido de gratificação de desempenho de até R$ 8.498,16 (valor variável).
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) publicou, nesta terça-feira (24), o edital para concurso público com 20 vagas para o cargo de auditor fiscal de controle externo, além de formação de cadastro de reserva.
As inscrições iniciam a partir das 16h da próxima segunda-feira, 2 de março, e seguem abertas até às 16h do dia 2 de abril (horário oficial de Brasília). Os interessados deverão se inscrever por meio deste site.
As vagas incluem áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias, Direito e Economia.
O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 200, deverá ser efetuado por meio de boleto bancário até o dia 6 de abril. O prazo de validade do concurso é de dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado final.
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pelo planejamento, a administração e a execução das etapas do concurso.
Salário
O salário inicial de auditor fiscal de controle externo é de R$ 10.486,56, acrescido de gratificação de desempenho de até R$ 8.498,16 (valor variável) e de auxílio-alimentação de R$ 2.808,38.
Vagas
- Administração e Administração Pública (2 vagas + CR);
- Ciências Contábeis (3 vagas + CR);
- Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Engenharia de Software (5 vagas + CR);
- Direito (5 vagas + CR);
- Economia (2 vagas + CR);
- Engenharia Civil (2 vagas + CR);
- Engenharia Elétrica (CR);
- Engenharia Sanitária (CR); e
- Ciências Atuariais (1 vaga + CR).
Etapas
A seleção será composta de quatro etapas:
- prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;
- prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- prova de títulos, de caráter classificatório; e
- avaliação psicológica, de caráter eliminatório.
Conforme o edital, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas em Florianópolis, nas datas prováveis de 24 de maio e de 9 de agosto, respectivamente, das 13 às 18 horas.
Prova objetiva
Com duração de 5 horas, as provas objetivas serão compostas por 100 questões de múltipla escolha (5 alternativas e uma correta):
- língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, ética no serviço público e direito (administrativo, constitucional e financeiro);
- auditoria governamental, compliance e gestão de risco e governança;
- controle externo da administração pública;
- legislação aplicável ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
- conhecimentos específicos da área de habilitação.
Prova discursiva
A Prova Discursiva consistirá em 1 (uma) peça técnica a ser respondida em até 60 linhas, valendo 20 pontos. Além disso, contará com 4 questões subjetivas, valendo 10 pontos cada, a serem respondidas em até 30 linhas.
O candidato deve obter o aproveitamento mínimo de 30 pontos para ser aprovado.