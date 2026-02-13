Diário do Nordeste
Concurso tem 50 vagas para auditor fiscal com salário de R$ 28,5 mil; veja onde

Podem se inscrever candidatos com nível superior completo, em qualquer área de formação.

Imagem mostra distintivo de auditor fiscal de Goiás.
Legenda: O certame ainda destinará 25 vagas para formação de um cadastro de reserva.
Foto: Divulgação Governo de Goiás.

A Secretaria da Economia do Estado de Goiás está com inscrições abertas do concurso público com 50 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual.

Podem se inscrever candidatos com nível superior completo, em qualquer área de formação. A remuneração é de R$ 28.563,30, com carga horária de 40 horas semanais.

Além das oportunidades imediatas, o certame ainda destinará 25 vagas para formação de um cadastro de reserva. O certame reserva 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. 

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 12 de março pelo site da Fundação Carlos Chagas, entidade responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 250,00.

As provas objetivas serão realizadas no dia 17 de maio, em Goiânia. 

