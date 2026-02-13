ArcelorMittal Pecém oferta 76 vagas para Jovem Aprendiz

A ArcelorMittal Pecém abriu inscrições para novas turmas de seu Programa Jovem Aprendiz, com oportunidades também para o programa Aprendiz PCD.

Ao todo, são ofertadas 76 vagas distribuídas entre os cursos de Operador de Processo Siderúrgico, Operador de Manutenção Eletromecânica e Assistente Administrativo, com início previsto para o segundo semestre de 2026.

Para o programa Jovem Aprendiz, é necessário o candidato ter entre 18 a 22 anos, e ensino médio ou técnico concluído. Para o programa Aprendiz PCD, é preciso ter a partir de 18 anos, sem limite de idade, e ter o Ensino Médio completo.

Candidatos que residem em municípios próximos à empresa, como São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru, possuem prioridade no processo seletivo. No caso do Aprendiz PCD, a contratação abrange também as demais regiões do Ceará.

Veja também Papo Carreira Gerdau abre inscrição para programa de estágio; veja vagas Papo Carreira Empresa de internet abre 26 vagas de emprego no Ceará

Inscrição

Interessados podem se inscrever até o dia 27 de fevereiro pelo site da ArcelorMittal, clicando na aba Pessoas > Trabalhe com a gente.

A formação conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE) na capacitação técnica dos aprendizes.