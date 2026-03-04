Concessionária de motos oferece mais de 100 vagas de trabalho em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes
Os candidatos deverão comparecer à loja matriz, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, neste sábado (7).
A concessionária Honda Nossamoto está com mais de 100 vagas de emprego abertas para lojas em Fortaleza e em Caucaia, na Região Metropolitana. O recrutamento será neste sábado (7), das 8 horas às 16h, na loja localizada na Avenida Imperador, no bairro Farias Brito.
As vagas contemplam as lojas Matriz, Caucaia, Conjunto Ceará e Siqueira. As oportunidades são para os cargos de consultor de veículos de showroom e consórcio, além de posições nos setores de pós-venda e CRM.
Os interessados poderão iniciar o processo seletivo de maneira online, escolhendo a vaga desejada e inserindo as informações solicitadas. No dia do evento, o atendimento será por ordem de chegada e os candidatos deverão comparecer com currículo atualizado e documentação pessoal com foto.
Serviço
Recrutamento para a concessionária Honda Nossamoto
Data: 7 de março;
Horário: das 8h às 16h;
Local: Avenida Imperador, 1676 – Farias Brito, Fortaleza;
Vagas: mais de 100 oportunidades;
Cargos: Consultor de Veículos (Showroom e Consórcio), Pós-venda e CRM;
Inscrições online: clique aqui.