Juliano Floss é chamado por produção e vai para Quarto Secreto no BBB 26
Influenciador foi escolhido por Breno para acompanhar a dinâmica após paredão falso.
Juliano Floss foi levado para o Quarto Secreto do BBB 26 após ser chamado pela produção para uma dinâmica misteriosa na manhã desta quarta-feira (4). "Você foi selecionado para um desafio. Vá para a despensa, coloque o macacão e siga o Dummy", disse a voz antes de levar o influenciador da casa do reality.
Quase aliado de Breno, Juliano foi o escolhido por ele para acompanhar a dinâmica decorrente do paredão falso desta semana. A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt ainda na noite de terça (3).
Veja o momento:
Já no Quarto Secreto, o influenciador se emocionou ao descobrir sobre a falsa eliminação da disputa. "Eu não consegui dormir ontem. Não acredito, não acredito! Meu Deus, eu quero quebrar tudo!", brincou, aos risos, já abraçado com o colega.
Breno contou para Juliano que foi o escolhido pelo público para escutar algumas conversas dos confinados no programa. "Pensei que eu tinha saído da casa. Me tiraram da casa, eu estava saindo do estúdio, ferrou. Breno!", respondeu ele, com efusividade.
Mais conversas para ouvir
Logo na chegada ao quarto, ainda na noite de terça, Breno foi informado sobre a quantidade limitada de cards para acionar conversas de dentro do confinamento. Na manhã desta quarta (4), com a chegada de Juliano, mais minutos foram disponibilizados para os brothers.
A primeira conversa ouvida foi do quarto Sonho de Voar, onde dormem Cowboy, Jonas, Jordana e Marciele. "Tu é a opção deles agora", contou Breno a Juliano.